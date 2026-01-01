英超︱車路士主帥馬列斯卡怪行連連　與球會關係崩潰傳日內離隊

踏入2026年，英超勁旅車路士的首項任務竟是召開一個緊急內部會議。

英國《衛報》消息指，車路士主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）與球會關係徹底崩潰（complete breakdown），可能會在短時間內離隊。



馬列斯卡與車路士關係徹底崩潰，勢將離隊。（路透社）

馬列斯卡與車路士關係徹底崩潰 勢將離隊

《衛報》報道指出，過去數星期馬列斯卡這位主教練在狀況已屬難以預測，「雙方很大機會分道揚鑣，並且預料會在星期四（1月1日）發生」。

報道續稱，車路士會在元旦日就馬列斯卡的位置召開緊急會議，而且預期周日作客曼城一仗，馬列斯卡不會帶隊。暫時未知這位意大利教頭是否願意在沒有賠償下離隊，他與車路士的合約至2029年才屆滿，並有權選擇再續約一年。

車路士12月英超7戰只得1勝。（路透社）

加盟首季領車路士贏兩大錦標 12月英超7戰只得1勝

45歲的馬列斯卡，曾在曼城跟隨哥迪奧拿，2024年夏天來到車路士掌帥，首季便領軍獲得第4名，今年5月領軍贏得歐協聯，7月再領軍捧起擴大版的世界冠軍球會盃，為球隊贏得1.15億美元巨額獎金，一度被視為到曼城接替哥帥的人選。車路士近年在轉會操作頻繁，添入大量年輕新球員，馬列斯卡領軍首季便贏得兩大錦標，似乎向着正確方向邁進。

不過新球季在英超表現未符預期，與爭標愈離愈遠，踏入12月，7場聯賽只贏過愛華頓：賽和阿仙奴，不敵列斯聯，賽和般尼茅夫、紐卡素，負阿士東維拉，剛剛在史丹福橋2：2再次賽和般尼茅夫後，甚至遭主場球迷喝倒采。

馬列斯卡月中對愛華頓一仗前後均曾作失控言論。（路透社）

馬列斯卡言行失控？ 一切始於12月中的一句話

《衛報》及英國其他傳媒早前已在揣測馬列斯卡的去向，因為他在12月13日英超擊敗愛華頓後，不知何故突然說了句：他正在經歷「最惡劣的48小時」。英國廣播公司（BBC）指出，馬列斯卡說出那句「最惡劣的48小時」前，並未知會球會職員或管理層，球隊上下都對他的言論感到驚奇，又憶起開季前他曾公開批評球會在高維（Levi Colwill）受傷後未能簽入中堅。

《衛報》分析，他那句「最惡劣的48小時」令馬列斯卡與管理層關係變得緊張，而對愛華頓一仗前，他亦曾說過「很多人不支持他」，卻拒絕解釋因由，均引發外界猜想車路士內部問題正在惡化。剛剛主場賽和般尼茅夫一仗，馬列斯卡更突然以「身體非常不適」為由，未有出席賽後記者會，由副手卡巴尼路頂上面對傳媒，連球會內部人員也意想不到。

車路士美國班主首季連炒杜慈樸達 前車可鑒不願季中易帥

季中易帥是任何球會都不願發生的狀況，不過車路士似乎已無可選擇，他們早已擬定緊急計劃，可以法甲「姊妹球會」史特拉斯堡主帥羅斯尼亞（Liam Rosenior）接任。假如馬列斯卡如傳聞中離任，會是美國班主托德波里（Todd Boehly）2022年入主至今，第5次聘請新主帥。

波里入主首季即炒杜慈（Thomas Tuchel），繼任的樸達（ Graham Potter）亦在上任短時間內因戰績太差被辭退，引發的混亂記憶猶新，盡可能亦不想季中換主帥。無奈馬列斯卡言行愈來愈奇怪和失控，車路士或不得不作此決定。