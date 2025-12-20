英超｜紐卡素禾達美迪僅20分鐘梅開二度 車路士換邊後扳平2：2
撰文：陳智深
出版：更新：
英超上演聖誕前最後一輪賽事，本港時間周六早場先有紐卡素主場迎戰車路士。車路士過去3季作客紐卡素皆落敗，今仗開波僅20分鐘已兩球落後。換邊後車路士17分鐘內連追兩球。
車路士將中將安素費南迪斯先放後備席，邊路防守稍為薄弱，紐卡素甫開賽即搶攻，第一腳射門雖被車路士門將山齊士撲出，禾達美迪門前狂揪網頂補中，主隊閃電開紀錄。
戰至20分鐘，紐卡素安東尼哥頓左路斜傳入禁區，禾達美迪突破越位快腳篤入，VAR球證經過數分鐘覆核後確認沒有越位，紐卡素領先2球。
42分鐘車路士柏度尼圖將球頂彈地後撞到自己手臂入網食詐糊，未能在完半場前追回一球。
換邊後4分鐘，車路士蛾眉月頂外約30碼位置得到罰球，列斯占士主射彎過人牆頂急墜入網，車路士追回接近比數。
換邊後10分鐘車路士以安素入替古斯圖。66分鐘，車路士打反擊，山齊士開龍門球直傳祖奧柏度，後者擺脫對方守衛直入禁區單刀射破蘭斯達爾，車路士扳平2：2。
紐卡素72分鐘一口氣連換3人，
兩軍正選名單：
紐卡素（4-3-3）
32 蘭斯達爾
67 路易斯邁利、12 馬歷泰奧、5 法比安舒哈、3 利維斯賀爾
39 般奴古馬雷斯、8 辛度東拿利、41 積及藍斯
23 積及梅菲、27 禾達美迪、10 安東尼哥頓
車路士（4-2-3-1）
1 羅拔山齊士｜
27 馬路古斯圖、29 韋斯利科芬拿、23 查禾查洛巴、3 古古列拿
24 列斯占士、25 摩西斯卡些度
7 柏度尼圖、10 高爾彭馬、49 阿歷真度加拿祖
20 祖奧柏度
