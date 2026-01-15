非洲國家盃︱文尼一箭定江山領塞內加爾再挫埃及　將與摩洛哥爭冠

非洲國家盃準決賽，首先由埃及大戰塞內加爾，上演2021年決賽的翻版。焦點再次落在沙拿和文尼兩位前利物浦隊友身上，結果再一次由文尼領軍勝出。



非洲國家盃準決賽，文尼一箭定江山領塞內加爾再挫埃及。（路透社）

非洲國家盃準決賽塞內加爾對埃及 文尼再遇沙拿

沙拿與文尼，曾是利物浦合作無間的前線好拍檔，後者在2022年已離隊，另一隊友法比奴亦在2023年離開，昔日高普麾下的三叉戟組合，如今只剩下沙拿一人。埃及之王上季以神勇的演出，助新帥史諾帶隊首季便贏得英超冠軍，可是今季陣容大變之下，沙拿遲遲踢不出應有表現，甚至因被貶後備在傳媒面前表達不滿。

今屆的非洲國家盃賽事，沙拿彷彿向史諾證明自己，由分組賽到8強，4次上陣均取得入球，領軍再次殺入準決賽。2021年他帶領埃及晉身決賽，可是120分鐘與塞內加爾難分高下，文尼有份操刀的互射十二碼以4：2勝出。時隔4年在準決賽重遇，結果亦是一樣。

另一準決賽摩洛哥互射十二碼勝尼日利亞

陣容內較多球員在歐洲主流聯賽搵食的塞內加爾，整體實力在埃及之上，今場形勢佔優下，直到完場前12分鐘才由沙迪奧文尼在禁區邊的入球一箭定江山，領軍以1：0擊敗埃及，再次晉身決賽。

分別穿上10號球衣，沙拿與文尼均是全場焦點，今仗沙拿一度踩跌文尼，引來熱議。埃及之王未能像之前幾場那場取得入球，帶領國家隊捧盃的夢想再次落空，賽後二人擁抱致意。

另一場準決賽，東道主摩洛哥與尼日利亞120分鐘踢成0：0，互射十二碼摩洛哥以4：2勝出，周日深夜將與塞內加爾爭冠。季軍戰會在周六深夜舉行，由埃及對尼日利亞。