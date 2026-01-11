非洲國家盃︱沙拿領埃及挫科特迪瓦　4強將重遇利物浦舊隊友文尼

利物浦翼鋒沙拿（Mohamed Salah）今季狀態明顯下滑，出發踢非洲國家盃前，曾因連場被貶後備在傳媒面前大爆發。不過一回到國家隊，這位埃及隊長立即演出功架，今屆非國盃賽事每次上陣均有入球，今場他為球隊送上入球和助攻，領軍3：2擊敗應屆冠軍科特迪瓦，晉身準決賽。



非洲國家盃︱沙拿領埃及挫科特迪瓦，晉級準決賽。（路透社）

沙拿回國家隊即光芒四射 領埃及闖非洲國家盃四強

沙拿上季在聯賽攻入29球，還取得18次助攻，助利物浦再次贏得英超冠軍，兼成為聯賽神射手及助攻王。今季球隊陣容大變，沙拿狀態陷入低迷，加盟紅軍後首次連續3場坐在後備席，14場聯賽獲4入球3助攻，效率與上季有段距離。

今屆非洲國家盃在摩洛哥主辦，與埃及同處非洲北部，戴上隊長臂章的沙拿回到國家隊即脫胎換骨，分組賽對津巴布韋、南非均攻入奠勝球，穩奪出線權後最後一場分組賽獲休息。16強對貝寧一仗，踢足120分鐘，並在加時完場前攻入埃及第3球，領軍贏3：1。晉身8強，對手換成更強的上屆冠軍科特迪瓦，沙拿演出更是光芒四射。

非洲國家盃︱沙拿對科特迪瓦光一仗芒四射。（路透社）

沙拿：「完美的勝利，我們為國家而戰都毫無保留」

曼城前鋒馬穆殊4分鐘便為埃及開紀錄，32分鐘沙拿開出角球，拉比亞接應頂入，埃及兩球在手，縱有守將法圖亞40分鐘門前擺烏龍，埃及下半場初段由沙拿再入一球，領先至3：1，科特迪亞72分鐘追近一球，無阻埃及3：2贏波，晉級4強。

沙拿賽後受訪時稱，「今場是完美的勝利，正如我之前所說，我們是為國家而戰。希望下一場亦能過關，對手很強大，但我們會盡全力。我們很努力戰鬥，所有球員都毫無保留，我們會繼續努力。」

準決賽再遇塞內加爾 上演2021決賽翻版沙拿再次大戰文尼

埃及的準決賽對手是塞內加爾，這場不止是2021年非洲國家盃決賽翻版，亦是沙拿與文尼兩位紅軍舊隊友再次對戰。那場決賽雙方120分鐘踢成0：0，互射十二碼塞內加爾贏4：2，首度捧盃。

埃及是非洲國家盃之王，曾7度勝出，但對上一次已是2010年的事，當時沙拿尚未入選大國腳。已屆33歲的沙拿，2017年及2021年兩屆領軍均在決賽飲恨，他指出，埃及並非冠軍大熱門，認為另外3支準決賽球隊尼日利亞、塞內加爾和摩洛哥陣中有很多球員效力歐洲主流聯賽，奪冠呼聲亦很高，他分析，對塞內加爾一仗會很困難：「他們的陣容在歐洲能踢出很高水平，但我們仍希望獲勝。」

他續稱：「我們大部分國家隊球員均效力本土聯賽，不是要小看他們，我們因為熱愛國家，會盡一切努力戰鬥。」

非洲國家盃4強戲碼出爐

塞內加爾在8強1：0小勝馬里，準決賽硬撼埃及；另一場準決賽由2022世界盃殿軍兼今屆東道主摩洛哥迎戰3屆冠軍尼日利亞。

非洲國家盃4強賽程

1月15日

01：00 埃及 對 塞內加爾

04：00 摩洛哥 對 尼日利亞

