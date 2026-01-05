國足新帥邵佳一上任後首個記者會　「我們的目標是晉級世界盃」

中國男子國家足球代表隊（國足）新任主帥邵佳一，迎來上任後首個記者招待會。他談及上任的感受，並指出會以晉級世界盃為目標。



國足新帥邵佳一上任後首個記者會。（Getty Images）

邵佳一談任國足主帥感受：「我很清楚我肩上的這份責任」

國足1月4日至27日期間會先後在廣東肇慶及阿聯酋杜拜集訓，邵佳一首度以國足主帥身份會見傳媒，談及接任感受時稱：「 當我得知成為中國男足國家隊主教練時，我非常激動和緊張。激動的是成為了國家隊主帥，這是每個職業教練員的目標和夢想。緊張的是，我很清楚我肩上的這份責任。 」

「對於我來講，從官宣到現在已經有兩個月的時間了，始終有一種緊迫感陪伴着我。這段時間我很清晰地認識到，成為國家隊的主帥只是夢想和目標的重要的一步，帶領國家隊能真正地打出讓我們國人滿意的拼搏精神和成績，實現我們國人多年的夢想，這才是我和我的團隊真正的工作目標。」

國足新帥邵佳一揚言：「我們的目標是晉級世界盃」。（Getty Images）

以領軍晉身世界盃為目標 「我們很清楚中國足球現在所面臨的困難」

這位紅褲子出身的教練認為，「作為球員，我們能夠為國征戰參加世界盃就是最高夢想，作為教練也是如此。世界上任何一個教練都夢想率隊衝進世界盃，打世界盃比賽。我在球員時代有非常深的感受。」中國男足唯一一次參加世界盃決賽周，就是2002年的日韓世界盃，與目前身在牢獄的前國足主帥李鐵一樣，球員年代司職中場的邵佳一亦是代表之一。

邵佳一續稱，「我們很清楚，中國足球現在所面臨的這種環境和這種困難，我們必須踏踏實實地一步一個腳印，夯實我們國家隊的基礎，努力、謙遜地工作，為中國足球的振興發展拼盡全力。 最後作為年輕的教練員，我一定會始終的不斷地學習，豐富自己，也希望大家支持我和國家隊，給我們更多的支持和包容。」

邵佳一、鄭智之前均為國足男子隊助教，前者兩個月前升位任主帥一職。（Getty Images）

「先要把中國足球的信心找回來」

對於如何重振國足，邵佳一指出：「首先需要把信心找回來，要堅定我們的目標，把中國足球的信心找回來。這不是說句話就能做到的事，要艱苦訓練，高質量備戰，一步一步向目標前進。」

在足球理念方面，「我覺得我們中國足球最近幾年非常清楚國際足球的發展，現在的學習方式和交流方式都比以前要好很多。現在很容易在網絡、媒體上看到最先進的歐洲五大聯賽、世界盃，會朝着歐洲先進的足球發展方向努力，不斷學習。能力肯定還是有差距，但相信足球是團隊的項目，依靠團隊力量，幫助國家隊進步。」

「國家隊的每一場比賽都是生死戰」

邵佳一對晉級世界盃的目標明確：「作為國家隊主教練，要有清晰而明確的目標，全世界國家隊的主教練都應該是這個目標，所以在這一點上，全隊上下都有共識。我們肯定會經過艱苦的訓練，通過訓練和高質量比賽來備戰，按照計劃一步一步前進。我不能說一定能打進世界盃，但至少這是團隊毋庸置疑的目標，我們也會為了目標拼盡全力。」

由於中國隊未能晉身2026世界盃決賽周，今個年度沒有任何大型賽事要參與，邵佳一卻認為，即使沒有大賽，對國足來說同樣重要，「提到說國家隊最近一段時間內沒有重要比賽，我認為不是這樣的。國家隊沒有任何一場比賽是可以不被重視的，國家隊的每一場比賽都非常重要。」

他甚至認為，「在我看來，國家隊的每一場比賽都是生死戰，每一場比賽都關乎着球迷的期待和球隊未來的走勢，容不得任何馬虎和鬆懈。接下來的一年，備戰還是按照國際足協賽程的要求和時間來做，年底有亞洲盃的備戰，年初有集訓。足協給了很好的集訓平台，我們會好好珍惜，爭取讓球員打下好的基礎。」