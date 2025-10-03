足球｜簡拿華路即將執教烏茲別克　曾傳申請國足職位引網民熱議

著名轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）爆料，意大利傳奇後衛兼2006金球獎得主簡拿華路（Fabio Cannavaro）已口頭答應接掌烏茲別克國家隊帥印，將帶領球隊出戰2026年美加墨世界盃，最快於48小時內官宣。



簡拿華路即將執教烏茲別克國家隊。（資料圖片/Getty Images）

現年52歲的簡拿華路，自今年4月被薩格勒布戴拿模辭退後一直賦閒，上月底曾傳出他申請競逐中國國家隊教練一職，沒料到卻變成執教烏茲別克。

簡拿華路曾帶領廣州恒大獲2019年中超冠軍。（資料圖片/Getty Images）

消息傳出後，隨即在中國球迷之間引起熱議，留言「這是好事啊」獲逾6000人讚好，也有人質疑「和中國隊的傳聞就是經紀人抬價策略，硬造籌碼啊」，似乎本來就不看好簡拿華路與國足的傳聞；更有人批評烏茲別克「瘋了」，認為換掉首度帶隊進入世界盃的教練卡柏迪斯（Timur Kapadze）實屬難以理解，不過有球迷就指出換帥是因為健康問題。

簡拿華路（左）去年曾訪港出戰球星傳奇賽。（資料圖片/Getty Images）

回說簡拿華路，作為意大利傳奇球星，他曾率領「藍衣軍團」勇奪2006年世界盃，並成為歷史上第3位奪得金球獎的後衛。他與亞洲足球淵源甚深，自退役及成為教練後，曾兩度執教中超廣州恒大共5個賽季，期間曾短暫兼任中國國家隊主帥。返回歐洲後，他分別執教過賓尼雲圖、烏甸尼斯以及薩格勒布戴拿模，惟戰績平平。