國足｜名宿邵佳一接任中國隊新主帥　2002世盃一代第三人掌國足

中國足協官方發布公告，決定聘任邵佳一為中國男子足球隊新任主教練。



中國足協於9月5日發布中國國家男子足球隊主教練公開選聘公告，經過公開選聘，決定聘任邵佳一為中國國家男子足球隊主教練。

邵佳一今年45歲，2024年夏季他成為青島西海岸的主教練，亦是他首次獨立帶領一支球隊。過去一季，是邵佳一首次作為球會主教練帶隊完成一個完整的賽季，目前青島西海岸29周比賽後錄9勝10和10負，得37分排名中超第9。

邵佳一曾經擔任國足助教。（Getty Images）

在出掌青島西海岸之前，邵佳一曾擔任國足多支梯隊U隊的助教及領隊等職務。在恩高域（國內譯揚科維奇）執教國足時期，邵佳一還曾擔任國足的助教兼領隊。

邵佳一在國內只曾效力北京國安。（Getty Images）

邵佳一在球員時代曾留洋德國，1999年於北京國安出道後，在2003至06年以借用形式轉投當時德甲球隊1860慕尼黑，並跟隨球隊降至德乙。2006年正式由北京國安轉投德甲科特布斯，其後又隨球隊降班，至2011年季中，再轉投杜伊斯堡効力半季。留洋9年半後，邵佳一於2012年重返北京國安，至2015年退休。國家隊生涯最高峰一定是代表國足參加2002日韓世盃。

邵佳一曾効力德國球隊科特布斯。（Getty Images）

中國足協指，聘選過程中，有多名符合報名條件和要求的中外教練候選人進入初選環節。隨後選聘專家組嚴格按照聘標準和程序，對候選人進行了初選、網上面試，就候選人執教履歷、比賽理念、訓練比賽指導和管理方法、溝通交流能力、崗位適配性等方面展開充分評議，並提出推薦人選。在考慮以往國家隊主教練選聘經驗和教訓、中國男足現況與水平、國家隊長遠建設與發展、教練員素質與執教能力、專家組意見等因素後，決定聘任邵佳一為中國國家男子足球隊主教練。