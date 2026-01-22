U23亞洲盃｜中國隊後衛彭嘯有望爭最佳射手　母校教練揭成長軌跡

U23男足亞洲盃，中國隊周三（21日）在四強戰對越南時戰至第47分鐘，獲得角球機會。在小禁區內搶點的中堅彭嘯被對方球員「環抱」，幾乎倒地。但他仍能火速起身，準確判斷落點，一記頭槌將球攻破對手大門，幫助中國隊打破僵局。



U23國足最終3：0完勝對手，晉級決賽。賽後，彭嘯指：

對方球員確實一直在干擾我，但是那個角球發得很好，正好來到我的頭頂。我把頭往球門方向一擺，球就進了。

運氣只會眷顧做好準備的人。中國隊上周日（11日）也正是靠這個20歲的年輕人，在小組賽對強敵澳洲隊時，在混亂中用一腳爆射攻破對手球門，幫助國足拿下關鍵勝利。這寶貴的3分，成為中國隊小組出線的關鍵。

+ 1

在培養彭嘯成才的山東魯能泰山足球學校，師生們一直關注着他的表現。「彭嘯在賽場上展現出的拼搏勁頭與戰鬥作風，值得肯定和表揚。面對高強度的賽場對抗，他始終抱着敢打敢拼、不畏強敵的態度，每一次拼搶、每一次攻防都盡顯年輕球員的鋭氣與韌勁。」泰山足校教練唐曉程說。

唐曉程對記者說，彭嘯頭腦靈活，能夠準確理解教練的戰術意圖，並在比賽中堅決執行戰術部署，將日常訓練的成果充分轉化到賽場表現中，展現出良好的戰術素養和執行力。

在泰山青訓體系中，彭嘯逐漸成長為攻防俱佳的多面手，防守時卡位狠、斷球準，還練出了定位球和頭球特長，成為「帶刀侍衛」。他曾幫助足校U14紅隊成為青超聯賽和U14足協盃的「雙冠王」。2024年開始，他跟隨山東泰山B隊征戰中乙聯賽，2025年7月首次代表山東泰山一線隊在中超聯賽首發出場，進一步提升了球隊後防線的穩定性。

彭嘯2025賽季中超代表山東泰山出場（新華社）

「在對彭嘯等年輕球員的培養過程中，我們不急功近利，不以比賽成績作為唯一目標，專注雕琢球員防守、出球、位置保護等細節。他們經過了大量的針對性訓練，才會有賽場上優異的表現。」山東泰山足球俱樂部教練組組長韓鵬說。

韓鵬認為，正是泰山青訓體系多年的打磨和升入一線隊後的經驗積累，讓彭嘯閃耀U23亞洲盃賽場。「作為三中衛體系裏的拖後中衛，他的大局觀、指揮能力均有提升，定位球判斷與機會把握能力也得到充分展現。」韓鵬說。

山東泰山主帥韓鵬（新華社）

彭嘯的成長軌跡，是中國足球青訓深耕細作的生動註腳。自1999年足校成立以來，泰山青訓構建全鏈條培養模式，兼顧技術打磨與心理錘鍊，實現青訓一體化建設。泰山足校多年來為國足及職業聯賽輸送大批人才，彭嘯的表現也印證了「為國育才」理念的成效。

與越南隊的比賽之後，有記者問彭嘯：「作為後衛，你可能有機會競爭本屆賽事的最佳射手，你怎麼看？」

要當最佳射手，那我決賽得進幾個球呀？！不過我肯定會努力的！

彭嘯笑聲爽朗。

相關閲讀：U23亞洲盃｜小國足殺入決賽再創歷史 周六與衛冕日本爭冠