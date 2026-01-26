英超｜阿仙奴對曼聯重拾久違激情　兵工廠爭標存隱憂阿迪達須正視

記不起有多久，沒看過這樣刺激的「仙魔大戰」了，莫非要數到雲格與費格遜相爭的年代？阿仙奴昨夜於主場以2：3不敵曼聯，戰術上沒有太多令人詬病之處，就是輸了兩個「世界波」而已；但如果從英超爭標的角度看，主帥阿迪達卻必須審視當中的隱憂。



阿迪達賽後十分有風度地表示：「首先我得恭喜曼聯獲勝。這場勝負有點怪異，因為我們在頭半小時佔壓倒性優勢。然後我們水準下跌，亦控制不了比賽；而他們卻創造了兩個魔幻的時刻。」

阿仙奴主帥阿迪達。（路透社）

阿仙奴甫開賽已氣勢逼人，不斷在左右路進襲，失去控球權後迅速逼搶施壓；頭15分鐘，曼聯未嘗在對方半場做出一記成功傳送，且終在29分鐘因利辛度馬天尼斯「擺烏龍」而失守。看了半小時比賽的球迷，相信這時不大相信主隊會落敗。

轉捩點可能是8分鐘後，蘇比文迪後場傳球失誤，被麥比奧莫（Bryan Mbeumo）單刀射入追平，兩軍士氣此消彼長。易邊後，柏德列多古（Patrick Dorgu）禁區外一記冷箭，意外地為曼聯反超前，阿仙奴要到84分鐘才藉「必殺技」角球戰術由米基爾馬連奴（Mikel Merino）扳平。豈料，3分鐘後，曼聯再憑馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）禁區外一記妙到毫巔的射門，奠定3：2勝局。

阿仙奴藉角球戰術建功。（路透社）

曼聯由根夏轟入世界波，助紅魔鬼反勝阿仙奴。（路透社）

阿迪達在落後的過程中，不斷作出調整，除了馬連奴外，也換入了約基利斯、伊比爾治伊斯、賓韋特、馬度基等攻擊球員，沙卡又從右邊換到左邊，甚至在比賽末段，中堅加比爾馬加希斯都殺上前場助攻，但面對「紅魔鬼」全員退守，卻一籌莫展，只能憑死球製造威脅。

是的，雖然今季阿仙奴再度擴軍後，兵多將廣，但老問題仍在——遇上對方死守如何破門？當然，他們的死球戰術威力依然，但除了死球，還有什麼其他板斧呢？

（路透社）

打破對方死守僵局，兩翼落底傳中，是其中一個方法，可是沙卡今場突破不少，漂亮的傳中卻不多，全場12次傳中只得2次成功；全隊25次傳中，也只得4次成功，這也解釋了兩名中鋒加比爾捷西斯與約基利斯都分別只得1次射門；而且，兩人也不像過往的基奧特那樣擅當「柱躉式中鋒」，與其他進攻球員鮮有短傳配合入滲，於是進攻中場無論是奧迪加特或伊斯，似乎都碌碌無為。

阿仙奴嘗試兩翼落底傳中，打破死守僵局。（路透社）

另一個數據也反映阿仙奴在進攻上出了些問題，就是前線眾將陷入入球荒：沙卡過去13場未有入球、約基利斯過去11場聯賽未有12碼以外的入球、馬天利尼過去13場聯賽未有入球、馬度基過去25場聯賽未有入球、李安度杜沙特過去11場只得1個入球。

不是說阿仙奴的攻擊線一無是處，畢竟他們在聯賽攻入42球，攻擊力僅次曼城，而且這42球來自13名球員，攻力分散，可令對手防不勝防；不過，阿仙奴今仗敗陣後，雖續以50分排榜首，但只領先第2及第3位的曼城及阿士東維拉4分，未來實在不容再失，「我們必須從中學習，因為失敗正是勝利的一部分」，正如阿迪達所說，如何在未來15場能改善一下前線的進攻套路，或許是「兵工廠」打破22年聯賽錦標荒的關鍵。