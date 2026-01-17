曼聯明奈任正選　卡域克回歸後英超首戰　打吡戰半場與曼城交白卷

英超周六（17日）早場上演曼市打吡，曼聯主場迎戰曼城。曼聯剛有看守教頭卡域克回歸掌帥，首戰英超以4-2-3-1陣式應戰。卡域克重用小將明奈今季英超首度擔正任正選。

曼城方面，哥迪奧拿則派遣新加盟的安東尼施美安正選上陣，凸顯他獲得哥帥信任。



卡域克再度回歸曼聯任看守教練後，今仗首度領軍出戰英超。（Getty Images）

曼聯今仗亦有麥比奧莫及阿密特迪亞路從非國盃回歸球會大軍，般奴則踢「10號位」。開波僅3分鐘，曼聯藉一次角球攻勢，馬古尼後上衝頂中楣彈出，主隊差點先開紀錄。3分鐘後曼聯再有單刀機會，不過當拿隆馬及時出迎封位瓦解攻勢。7分鐘明奈禁區外試射地波稍嫌無力，被當拿隆馬接實。

曼聯明奈（左）今季首度擔任正選。（Getty Images）

10分鐘達洛治鞋底剷中謝利美杜古膝部，球證僅出示黃牌警告。21分鐘曼聯麥比奧莫與柏德列多古再度殺入禁區，惜般奴傳中未能傳到二人腳下，多古補射又被當拿隆馬化解。33分鐘，阿密特迪亞路單刀扭過當拿隆馬將皮球送入網，惜旁證舉旗示意越位，VAR覆核亦顯示阿密特起動時凸出了半個身位。39分鐘曼城施美安禁區邊起腳拉射柱邊出界，41分鐘般奴單刀扭過當隆馬射入網，旁證再度舉旗示意越位。

今仗曼市打吡，前領隊費格遜亦有到場觀戰。（Getty Images）

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

31 辛尼拉文斯

2 達洛治、5 哈利馬古尼、6 利辛度馬天尼斯、23 勞基梳爾

18 卡斯米路、37 明奈

16 阿密特迪亞路、8 般奴費南迪斯、13 柏德列多古

19 麥比奧莫



曼城正選陣容（4-1-4-1）

25 當拿隆馬

82 歷高利維斯、45 古辛洛夫、68 麥斯阿利尼、6 尼敦阿基

16 洛迪卡斯簡迪

42 安東尼施美安、47 菲爾科頓、20 貝拿度施華、11 謝利美杜古

9 艾寧夏蘭特

