體壇札記｜烏茲別克各級青訓先後稱霸亞洲　大國腳終踏上世盃舞台

想像一下，2026世界盃的出場名單中有香港超聯的球員登場，是不是會很有親切感呢；說的是效力理文的烏茲別克中堅杜素諾夫（Dostonbek Tursunov）最近入選國家隊集訓營，或有機會征戰世盃；雖然未知他最後能否獲主帥簡拿華路賞識，但其祖國自1991年獨立以來首次參戰世界盃決賽周，卻是鐵一般的事實。「白狼」從中亞崛起，能否在北美揚威？

【世界盃2026：新丁系列之三】



效力港超球隊理文的杜素諾夫，早前入選烏茲別克國家隊集訓營。（理文足球會facebook）

大抵大部分香港人對烏茲別克所在何方，概念模糊，但說起其著名古城撒馬爾罕，多少有點印象吧？那是古代絲綢之路必經之處，也是金庸筆下《射鵰英雄傳》固若金湯的城池，若非黃蓉的妙計，成吉思汗亦難以攻拔。

烏茲別克著名古城撒馬爾罕，是古代絲綢之路必經之處，亦是金庸筆下《射鵰英雄傳》中，黃蓉施計助成吉思汗攻拔的城池。（Getty Images）

烏茲別克是世界「唯二」的雙重內陸國（另一個是歐洲小國列支敦士登），意思是包圍着該國的，都是內陸國；經濟不算好，也不算太差。近年被世界看見，主要是因為足球，例如日本足球漫畫《我們的足球場》主角高杉和也，有個佔戲頗重的隊友尼克，便是來自烏茲別克；這套漫畫在1992至98年連載，正好描述了於烏茲別克參加世界盃亞洲區外圍賽的情景。

烏茲別克早年在世界盃亞洲區外圍賽交了不少學費，未能成功突圍至下一階段。（Getty Images）

烏茲別克本身屬蘇聯體系，1991年獨立，於94年加入亞洲足協，由於吸納了蘇聯的機動化踢法，加上不少球員身形壯健，旋即成為亞洲一股新興力量，他們甫征戰亞洲賽場，即於94廣島亞運擊敗中國隊摘下男足金牌，但他們在98世盃外圍賽無以為繼，於亞洲區十強賽飲恨出局。

不過，時任總統卡里莫夫沒有放棄，決心發展足球，除了希望藉此提升國際形象，改變世人對該國「貧窮、腐敗、蕭條」的印象，讓孩子踢足球，也可助他們「遠離打架、毒品與犯罪」。這名強人領袖在2016年逝世，但其首相米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）繼任總統後，蕭規曹隨，在2019年通過的《2030年足球發展構想》計劃，後來更下達了「總統令」，決心大力發展足球。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫曾經下達「總統令」，決心大力發展足球。（Getty Images）

具體計劃是全力發展青訓，例如建立「國家力量—市州管轄—球會自理」的三級培養體系，最基層的是在全國設立300間足球學校，讓6至18歲青少年入讀，精英球員就送到球會及各級國家隊；其中對「國奧隊」（U23）的支援最完備，除了基本的教練及科研人員，更特別配備營養師，確保一眾青年球員能強壯成長。

烏茲別克球迷對國家隊全情投入。（Getty Images）

另外，國奧隊也會參加本土聯賽，以戰養戰。帶領烏茲別克取得世盃入場券的主教練Timur Kapadze，之前一直擔任該國各級青年代表隊，他便說：「如果一支青年隊一年只集訓3、4次， 每次只得約莫10天，那有什麼效果呢？但如果變成『球會』運作的話，情況就完全不同了，甚至我作為教練也可以跟着提升水平。我深信，如果給我3年時間，我可以徹底地改變一支球隊。」

烏茲別克曾經連續4屆打入U23亞洲盃四強，取得1冠2亞成績，圖為2018年捧起冠軍獎盃一刻。（Getty Images）

難怪烏茲別克在青年級別的國際賽，不時有好表現，雖然在剛過去的U23亞洲盃因互射12碼不敵中國出局，但此前4屆，他們都能打入4強，並取得1冠2亞的佳績；在2023年的世青盃（U20） ，烏茲別克亦打入了16強，其中當時只得19歲的中堅古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）表現出眾，之後便加盟了法甲朗斯，上年更獲曼城青睞，也令他成為首位征戰英超的烏茲別克球員。

現時效力曼城、成為首位烏茲別克球員征戰英超的古辛洛夫（左），正是在2023年的U20世界盃助烏茲別克打入16強，獲歐洲球隊賞識，開啟外流之路。（Getty Images）

擔任烏茲別克足球總監的比利時人Guy Kiala，在「白狼」崛起的過程擔當了相當重要的角色，其中一項他認為是最重要的改變是，「我發現無論球員或教練都沒有贏波的意識，他們心裏想：我們只是烏茲別克而已，因此他們總認為對手比較強，會踢得非常保守」，Kiala花了很長時間才幫助眾將改變想法。這或多或少都令我想起了帶領香港隊踢得脫胎換骨的安達臣；有時所謂的「弱隊」，或許只是自己給自己設限。

烏茲別克青訓系統強大，無論U23、U20或是U17梯隊都曾經稱霸亞洲，並獲得出席各梯隊世界盃的資格。圖為該國2023年捧起U20亞洲盃冠軍。（Getty Images）

不知是否本土教練Kapadze難予人信心，烏茲別克罕有地在出線後即更換主帥，請來2006世界盃冠軍得主簡拿華路（Fabio Cannavaro）接掌球隊。這名意大利主帥之前曾執教廣州恒大及中國國家隊，對亞洲足球絕不陌生；之後他返回歐洲，執教過賓尼雲圖、烏甸尼斯及薩格勒布戴拿模，都不太成功，豈料去年10月竟獲烏茲別克一紙聘約。

烏茲別克現時由意大利世界盃冠軍隊長簡拿華路執教，他亦有出席較早前舉行的U23亞洲盃，觀察國家隊一眾新血。

簡拿華路說：「我收到了不少來自亞洲的國家隊教職的邀請，但我從沒考慮過，但這一支國家隊讓我答允，因為他們擁有很多具天分的年輕球員。（烏茲別克）足總非常注重全國的青訓，並出產了大量優秀球員，無論U17、U19或U23，他們在亞洲經常贏波。這對我來說，正是最重要的。」

至於Kiala則很有信心，像古辛洛夫獲得歐洲大球會垂青的烏茲別克球員，將會愈來愈多；6月舉行的世界盃，便是一眾「白狼」展示能耐的最佳舞台。