英超｜阿仙奴作客4：0挫列斯聯　利物浦主場4：1勝紐卡素

英超周六（1月31日）賽事，阿仙奴作客以4：0大勝列斯聯；利物浦主場4：1勝紐卡素。



阿仙奴對列斯聯賽事中，阿仙奴蘇比文迪（Martín Zubimendi）於27分鐘先打開紀錄，他接應隊友馬度基（Noni Madueke）傳中，成功將球頂入網。阿仙奴接着於38分鐘憑對手門將卡爾達路（Karl Darlow）的烏龍球拉開比數，半場領先2：0。

下半場69分鐘，阿仙奴的約基利斯（Viktor Gyokeres）接應加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）右路傳中，於小禁區攻門破網。86分鐘，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）接應馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）的傳球，後腳一控後轉身起腳射入，為阿仙奴射成4：0完場。

2026年1月31日，阿仙奴對決列斯聯的英超賽事中，阿仙奴的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）為球隊攻入賽事第四球後慶祝。（Reuters）

利物浦對決紐卡素的賽事，紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）34分鐘先開紀錄，在禁區內施射入網。利物浦隨即反攻，艾基迪基（Hugo Ekitike）於41分鐘、43分鐘連入兩球，使利物浦上半場反超前2：1。

下半場67分鐘，利物浦的域斯（Florian Wirtz）與穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）於互傳後，於禁區內射成3：1。戰至93分鐘，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）為利物浦射入最後一球。最終利物浦以4：1大勝紐卡素。