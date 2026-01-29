歐聯︱英超5隊入前8直入16強　紐卡素晉附加賽　各隊潛在對手一覽

英超今季共有6支球隊晉身歐聯聯賽階段，阿仙奴3：2擊敗卡拉吉後8戰全勝，以首名晉級16強。利物浦、熱刺、車路士和曼城同樣取得前8名一席，避過附加賽直接晉級16強。紐卡素最後一輪作客1：1迫和應屆冠軍巴黎聖日耳門，順利晉身16強附加賽。

5支英超球隊率先晉級歐聯16強，紐卡素之後亦可能入圍，再次反映英超在金錢力量下在歐聯球壇的強勢。



歐聯︱阿仙奴8戰全勝，首名晉級16強。（路透社）

歐聯見證英超金錢力量 5隊英超殺入前8直接晉級16強

德勤會計師事務所（Deloitte）的年度足球金錢聯盟報告（the Deloitte Football Money League）最新版本，利物浦、曼城、阿仙奴、曼聯、熱刺和車路士在2024/25球季全球球會收入榜高佔第5至10位。曼聯今季無份踢歐洲賽，其餘5支上榜的球會，正好全數在歐聯聯賽階段晉身前8名，就連今季在英超再次陷入掙扎的熱刺亦不例外。

熱刺今季在英超已輸掉9場，目前排第14位，反觀在歐聯賽場5勝2和，只曾不敵巴黎聖日耳門。熱刺以17分排第4位晉級；英超盟主利物浦今季在聯賽同樣不順利，2：3不敵般尼茅夫已是今季第7場英超敗仗，歐聯卻能6：0大勝卡拉巴克，6勝2負累積18分，僅次榜首的阿仙奴、次席的拜仁慕尼黑，以第3位出線16強。車路士、曼城同得16分，分別以第6及第8位出線。

前8位直接晉級16強的球隊之中，只有拜仁、巴塞和士砵亭3支非英超球隊。就連皇家馬德里、國際米蘭和巴黎聖日耳門，均遭擠至第9至11位，需要踢16強附加賽。

全球最高收入球會頭20位之中，英超球會佔9隊。（Deloitte官網截圖）

紐卡素迫和PSG 附加賽對手摩納哥或卡拉巴克

事實上全球最高收入球會頭20位之中，英超球會佔9隊，在收入榜排第17位的紐卡素，作客1：1迫和應屆歐聯冠軍PSG，以14分排第12位，假如附加賽順利晉級，6支英超球隊便全數晉身16強。至於機會有多大，便需視乎對手是誰。

紐卡素排第12，根據賽例，歐聯聯賽階段排第11或12位的球隊，對手會是排第21或第22位的球隊，換言之，紐卡素的附加賽對手會是法甲球隊摩納哥或阿塞拜疆的卡拉巴克其中一隊。

歐聯16強附加賽何時上演？

歐聯16強附加賽分為主場、作客兩回合進行，首回合在2月17或18日上演，次回合在2月24或25日舉行。

英超5支球隊殺入歐聯前8位，紐卡素亦排第12。（截圖）

英超各隊16強潛在對手一覽

阿仙奴：阿特蘭大／利華古遜／多蒙特／奧林比阿高斯

利物浦：祖雲達斯／馬德里體育會／布魯日／加拉塔沙雷

熱刺：祖雲達斯／馬德里體育會／布魯日／加拉塔沙雷

車路士：PSG／紐卡素／摩納哥／卡拉巴克

曼城：皇馬／國米／波度基林特／賓菲加

紐卡素（如晉級）：車路士／巴塞隆拿

歐聯16強何時上演？

歐聯16強分為主場、作客兩回合，首回合在3月10日或11日上演，次回合在3月17日或18日舉行。

歐聯8強何時上演？

歐聯8強分為主場、作客兩回合，首回合在4月7日或8日上演，次回合在4月14日或15日舉行。

歐聯4強何時上演？

歐聯4強分為主場、作客兩回合，首回合在4月28日或29日上演，次回合在5月5日或6日舉行。

歐聯決賽何時上演？

歐聯決賽5月26日在匈牙利布達佩斯舉行。