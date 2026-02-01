英超｜車路士上半場落後兩球絕地反擊　3：2反勝韋斯咸

英超周六（1月31日）賽事，車路士在上半場落後兩球的劣勢下，成功於下半場攻入三球反勝韋斯咸。



韋斯咸先於7分鐘打開紀錄，查洛保雲（Jarrod Bowen）傳中，門前的隊友伸腳攻門，令車路士門將有所猶疑，皮球最終漏後入網；由於其他人沒有觸球，這球計成查洛保雲的入球。

韋斯咸於36分鐘再入波，雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）於右路傳中，森馬維（Crysencio Summerville）第一時間抽射入網，上半場以兩球優勢領先。

2026年1月31日，車路士對決韋斯咸的英超賽事中，韋斯咸的森馬維（Crysencio Summerville）為球隊攻入賽事第二球的一刻。（Reuters）

車路士於下半場反擊，祖奧柏度（João Pedro）於57分鐘接應傳送，近門頂成1：2。70分鐘，古古列拿（Marc Cucurella）頭槌頂入，助車路士追成2：2平手。最後，安素費南迪斯（Enzo Fernández）於92分鐘射入，車路士成功以3：2反勝韋斯咸。

韋斯咸球員於補時末段情緒失控，引發雙方球員衝突。最終經VAR翻看，韋斯咸守將圖迪保（Jean-Clair Todibo）被罰紅牌。