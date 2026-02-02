冬季奧運2026｜港隊四將角逐兩項目　短道速滑郭子峰首度擔正征奧

四年一度的冬季奧運會，今周五（6日）在意大利米蘭及科爾蒂納揭幕，香港隊今屆派出4名運動員參賽，今日（2日）在奧運大樓舉行授旗儀式。



（港協暨奧委會圖片）

今屆冬季奧運在意大利米蘭及科爾蒂納舉行，港隊代表團派出4名運動員，參加高山滑雪及短道速滑兩個項目。今屆4名征奧運動員中，除了翁厚全第二屆參加冬奧，其餘3人同樣是冬奧新丁，郭子峰、林靜欣、金詠晞今日一同現身授旗儀式，從文化體育及旅遊局局長羅淑佩手中接過港隊區旗。

文體旅局局長羅淑佩出席冬奧授旗儀式。（趙子晉攝）

今屆冬季奧運出戰短道速滑男子1000米及1500米的郭子峰，對冬奧並不陌生，這名21歲的港將是上屆北京冬奧的後備，今屆終於擔正，首度出戰冬季奧運會。染上一頭紅金色的郭子峰，直言參加奧運會是榮幸，「心情當然激動，畢竟（冬季）奧運會是最大、最頂尖的舞台，能夠披上港隊戰衣，既緊張又興奮」。

上年的哈爾濱亞冬運中，郭子峰在男子1000米及1500米打入8強，他坦言每次參與大型運動會同樣有得着，「亞冬運是亞洲頂級的舞台，每次與頂尖運動員同場較量也獲益良多，在賽場上的心態調整同樣重要，希望這些經驗讓我在今次冬奧，發揮應有水平。」郭子峰同樣向師兄朱定文取經，「他（朱定文）提醒我不要太注重周圍的目光，在賽場中做好自己，專注如何發揮自己的技術。」

郭子峰參加上年亞冬運時，與胞兄郭子浩一同參賽，哥哥戰畢亞冬運後退役，雖然郭子峰「孤軍作戰」卻不孤單，「當我取得資格後，哥哥（郭子浩）也替我感到驕傲，如今我就『練埋佢嗰份』，一同努力。」

短道速滑代表林靜欣（左）及郭子峰。（趙子晉攝）

為了即將舉行的冬季奧運，港將們積極備戰，短道速滑兩名港將剛在韓國完成集訓，林靜欣在資格賽不慎「拗柴」，如今已差不多傷癒，她與郭子峰也不斷與教練溝通，調整戰術，希望在冬奧有最佳表現。

在死線前獲得資格的金詠晞（Eloise），即將參加女子迴轉，早前在歐洲比賽，寓賽於操，希望在技術及心態上有進步，以最佳狀態迎接冬奧。Eloise即將出發意大利，有3星期時間適應當地的雪地狀況。

金詠晞。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

2026冬季奧運港隊代表團



短道速滑

郭子峰 男子1000米及1500米

林靜欣 女子1500米



高山滑雪

翁厚全 男子迴轉及男子大迴轉

金詠晞 女子迴轉

