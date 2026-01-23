冬季奧運2026｜主火炬台設計曝光　向達文西幾何美學致敬

2026年冬季奧運主火炬台設計方案由開幕禮創意團隊負責人巴歷治（Marco Balich）揭曉。



【文章轉載自新華網】

主火炬台外觀靈感來自意大利文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）繪製的幾何繩結圖案。其結構採用可變幾何設計，閉合時直徑為3.1米，展開時可達到4.5米。

「由於組委會和本屆運動會的可持續性理念，我們使用了一個較小的火焰，（主火炬台）結構由小變大，然後來回變化。這些都以非常複雜的方式通過裝置內部的LED實現，它是一個美麗的當代象徵，講述着設計、陽光、可持續性與和諧的美。」巴歷治表示。

本次冬季奧運會，奧運聖火將在米蘭與科爾蒂納兩座城市同步點燃與熄滅。組委會將於米蘭的和平拱門與科爾蒂納丹佩佐的迪博納廣場兩處設置主火炬台。2月7日起，下午5時至晚上11時的整點時刻，主火炬台處都將上演一場持續3至5分鐘的演出，向公眾開放。

效果圖。（米蘭冬奧組委）

巴歷治透露，除了開幕式場地——米蘭聖西路球場外，多個地區也將同時舉辦運動員入場儀式。

我們希望通過這些分散舉行的活動，讓所有運動員都能參與其中。

此外，巴歷治還介紹，預計時長兩個半小時的開幕式禮以「和諧（Armonia）」為主題，注重展現人性的美好價值。「『和諧』是對地域、人和價值觀的美好詮釋。一切和諧的事物都是美的，而對我們意大利人來說，美是最崇高意義上的一種本質……技術已經改變了很多，但我們正採取一種非常本質的、以人為本的方式——沒有技術噱頭，而是專注於價值觀和人性的力量。這是我們的焦點，也是我們想要與世界分享的。」巴歷治說。

