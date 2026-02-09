乒乓亞洲盃｜孫穎莎險勝王曼昱奪冠　王楚欽挫張本智和成功衛冕

在海口舉行的第35屆乒乓球亞洲盃周日（8日）落幕，孫穎莎4：3戰勝王曼昱，奪得個人首個亞洲盃女單冠軍。王楚欽4：2擊敗日本隊的張本智和，實現亞洲盃男單兩連冠。蒯曼則於季軍戰4：1戰勝日本選手張本美和，摘下女單銅牌。日本隊的戶上隼輔以同樣比數擊敗中國台北選手張佑安，獲得男單第三名。



女單決賽在晚上時段率先上演，開場後孫穎莎入局較快，首局11：2獲勝。次局雙方一度戰至4：4平手，此後王曼昱加強進攻連續得分，以11：4贏得該局。此後兩人各勝兩局，決勝局戰況最為激烈，孫穎莎鏖戰至13：11後獲勝。

「每次跟曼昱交手都非常激烈，今天雙方都發揮出了最好的水平，自己贏在第七局關鍵分的處理上。」 孫穎莎在賽後表示，

這場比賽能夠贏下來，對自己來說是非常大的進步，心理方面也是一個更好的突破。

男單決賽最後上演，王楚欽首局9：11告負，此後一局以11：8勝出。雙方在第三局打得十分膠着，一度戰至7：7平手，此後張本智和連續得分，王楚欽以7：11再失一局。此後三局，王楚欽一路領先，以11：5、11：8、11：6贏得比賽。

很感謝為我加油的隊友們，最終拿到冠軍非常開心。 王楚欽

奪冠一瞬間，王楚欽手指教練和隊友們，互相慶祝。「前面幾局張本（智和）發揮得更好，給自己帶來很大的困難，但自己沒有受到比分落後的影響，逐漸找到比賽感覺，發揮出更好的水平，用自己的得分手段贏下比賽。」

