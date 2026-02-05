乒乓亞洲盃｜孫穎莎擊敗巴查率先闖16強　成為本屆首位晉級運動員

2026年2月5日，乒乓球亞洲盃繼續進行，國乒奧運主力孫穎莎發揮穩定3：0擊敗印度隊一姐巴查（Manika Batra），由此而連贏2場、並在第3位對手退賽的情況下提前鎖定出線名額，同時成為本屆比賽第一位晉級單打16強的運動員。



孫穎莎首戰獲勝 巴查實力不可小覷

本屆亞洲盃是孫穎莎的新年首秀，其中第一場比賽3：0橫掃中國台北選手葉伊恬。而根據規則，她原本還要與印度的巴查、敘利亞的莎莎（Hend Zaza）交手爭奪本組前兩名出線名額，但由於莎莎退賽，所以孫穎莎只需要和巴查進行對決，取勝就直接晉級淘汰賽。

在此之前，巴查曾憑藉自己變化多端的長膠進攻型打法擊敗國乒主力王曼昱、陳幸同，此前與孫穎莎交手一次也曾過一局，所以此戰國乒還是不能放鬆警惕。

孫穎莎3：0巴查 拿下小組賽第二個對手

+ 1

比賽開始後，孫穎莎在首局沒有表現出對巴查的反手長膠感到不適應，很快便打出了一波6：0的小高潮，隨後因為對方擦網被追回1分，緊接着再輸3球，巴查贏4分。孫穎莎及時調整，連拿4分，10：4領先，出現局點，被追回1分後穩住陣腳以發球直接取勝，以11：5輕鬆拔得頭籌。

第二局孫穎莎依舊發揮神勇，不斷領先並在中間段拉開分差，很快便以10：6領先手握4個局點，再得1分後以11：6再勝將巴查逼入絕境。

第三局孫穎莎再次開局領先壓制巴查，隨即在4：2的位置逼對方用掉暫停權，緊接着被對方正手破防追至6：6、7：7平手，隨後連得3分拿到賽點，10：7，被追回1分後以11：8結束戰鬥。

中日之戰國乒遭遇敗績 陳幸同逆轉勝杜凱琹

+ 4

目前國乒女單已經在第二輪遭遇敗績，世界冠軍王藝迪在與日本運動員長崎美柚的較量中苦戰4局1：3崩盤，由此而成為中國隊第一位輸球的主力選手，至於陳幸同也遭遇險情3：1逆轉香港的杜凱琹，孫穎莎則是3：0輕取印度的巴查。

相關閱讀：乒乓球亞洲盃｜王楚欽復出首戰贏印度 罕發火叫吵鬧觀眾「閉嘴」

+ 3

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】