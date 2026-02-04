乒乓亞洲盃｜港隊杜凱琹黃鎮廷林兆恒　首日分組賽旗開得勝

第35屆乒乓球亞洲盃周一（4日）在海南海口展開，港隊杜凱琹、林兆恒及黃鎮廷先後在男女單分組賽旗開得勝。



每年一度的乒乓球亞洲盃僅設男單和女單兩個項目，分別由32位球手爭逐，而每項前4名將直接取得今年4月單打世界盃的入場券。今屆賽事，港隊派出4男2女出戰，包括男單黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、關文皓，以及女單的杜凱琹、蘇籽童。

港將林兆恒在小組賽首仗先失兩局下，驚喜反勝8號種子宇田幸矢。（新華社）

每項比賽32名球員，先分8組進行單循環對賽，小組前2出線16強淘汰賽。其中最先出戰的女將14號種子杜凱琹，在第3組以3：0戰勝烏茲別克選手卡馬洛娃；同組中國陳幸同亦以直落3局擊敗中華台北簡彤娟，杜、陳暫時並列小組首名。至於編在第4組的另一港隊女將蘇籽童，面對4號種子中國蒯曼，以0：3落敗。而傷癒復出的「一姐」孫穎莎亦在第1組旗開得勝，以3：0橫掃中華台北小將葉伊恬。

港將林兆恒在小組賽首仗先失兩局下，驚喜反勝8號種子宇田幸矢。（新華社）

另單方面，港將林兆恒在小組賽首仗先失兩局下，驚喜反勝8號種子宇田幸矢。至於老大乭黃鎮廷在第3組首場先對哈薩克的肯日古洛夫（Aidos Kenzhigulov），雙方其後梅花間竹取分，黃鎮廷最終險勝3：2。第7組的何鈞傑在先取一局下後連失3局，不敗日本的田中佑汰；關文皓在第5組同樣以0：3不敵篠塚大登。