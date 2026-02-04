乒乓球亞洲盃︱女單世一孫穎莎復出　首戰直落3盤勝台北葉伊恬

第35屆乒乓球亞洲盃周一（4日）在海南海口開賽。女單世界第一的國乒選手孫穎莎以3：0橫掃中華台北隊選手葉伊恬，取得新年首勝。



2025年WTT香港總決賽女單半決賽中，孫穎莎因腳踝傷勢退賽，缺席了2025年底的乒超總決賽和今年1月WTT多哈冠軍賽等多站國際賽事，全力保障身體恢復。

根據周二進行的小組賽抽籤結果，孫穎莎與印度選手巴查（Manika Batra）、中華台北隊選手葉伊恬和敘利亞選手莎莎（Hend Zaza）同為第一組。小組賽以單循環形式進行，合共三輪比賽。小組前兩名球員獲得淘汰賽資格。

在周三進行的小組賽第一輪比賽中，孫穎莎迎戰小將葉伊恬。首局，孫穎莎以11：8先拔頭籌。隨後第二局，雙方戰至3：3平手後，孫穎莎通過正手快攻連續得分，將比分迅速拉開至11：3獲勝。決勝局，雙方一度陷入拉鋸戰，孫穎莎對關鍵分的把握更勝一籌，最終以11：7鎖定勝局。

時隔一個多月重返賽場，孫穎莎透露目前腳部已基本無礙。她坦言，自己仍處於調整與適應階段，雖然經過了一段時間的休息與恢復訓練，但訓練與比賽仍是「兩件事」，需要通過實戰來逐步檢驗自身的恢復情況與競技狀態。

在同時段進行的另外兩場比賽中，香港隊杜凱琹以3：0戰勝烏茲別克選手卡馬洛娃，國乒小將陳俊菘以3：2擊敗馬來西亞選手黃祺燊。

