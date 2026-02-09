桌球｜吳安儀揚威比利時　力克勒查露奪排名賽第23冠

「而家你知我點解miss咗你個香港147喇！」吳安儀在贏得比利時女子桌球公開賽冠軍後，如此在社交網站向師兄傅家俊「謝罪」。這名香港「四眼Cue后」在決賽以4：2力克泰國好手勒查露（Nutcharut Wongharuthai），摘下今年首個冠軍。



比利時女子桌球公開賽，香港女將吳安儀在4強力挫英國名將伊雲絲（Reanne Evans），與好友勒查露爭冠，結果安儀以4：2力克對手封后，贏得2026年首個冠軍，亦是生涯第23個排名賽錦標。

吳安儀在比利時公開賽決賽與好友勒查露爭冠。（公關提供）

吳安儀透過社交網站報喜，「等咗咁耐終於到我啦！連續衝咗幾次決賽之後，終於攞到自己第23個排名賽冠軍！」她亦不忘在香港的師兄傅家俊，「而家你知我點解miss（錯過）咗你個HK（香港）147喇～」

吳安儀以4：2力克勒查露。（公關提供）

吳安儀透露今次在比利時公開賽帶病上陣，幸好未有影響發揮，她坦言放鬆心情效果更好，「很開心可以贏得生涯第23冠，今次比賽沒有爭排名的壓力，心態反而更放得開。今季幾次打入排名賽決賽，發揮都不算理想，今次終於奪冠而回，對自己也是一份肯定。」

錯過傅家俊在香港轟出完美的147度，吳安儀笑言自己也很想在現場，希望下年有機會見證師兄獻技。戰畢比利時公開賽後，吳安儀將轉赴英國，出戰世界公開賽的外圍賽，挑戰名將冰咸（Stuart Bingham）。