韋基舜離世終年93歲　一生與體育結緣尤其熱愛搏擊運動

香港體育界老前輩韋基舜，傳出已逝世的消息。他大半生與體育結緣，最愛拳擊，60年代曾任香港拳擊總會主席，亦為泰拳理事會永遠榮譽會長。他曾是電視台體育節目常客，擔任主持或評述，亦常常為奧運會等體壇盛事當嘉賓主持，惟近年年事已高，鮮有公開露面。



泰拳理事會永遠榮譽會長韋基舜。(照片由香港泰拳理事會提供)

曾擔任多個體育公職 為家族創辦《天天日報》任社長

韋基舜家族經營二天堂藥廠，1933年生於富裕家庭，中學畢業後留學美國，1960年兄長韋基澤創辦《天天日報》及《南華晚報》，已畢業回港的韋基舜擔任社長，至1977年韋氏家族把《天天日報》出售。

他熱愛體育，並曾擔任多個體育相關公職，包括1958年出任香港桌球總會主席，1963年至1964年出任香港拳擊總會主席，同時為泰拳理事會永遠榮譽會長之一，亦曾任香港足球總會副會長。從足球到拳擊等各項運動，韋基舜由1950年代起已不時做領隊帶隊到外地參賽。他常在電視台評述各項運動，尤其是各項搏擊運動，由拳擊、摔角到泰拳均有涉獵，人稱「韋翁」的他，評述風格生動有趣，同時又專業到位，讓觀眾加深了解運動知識的同時亦充滿樂趣。

韋基舜家族創辦《天天日報》（1960－2000年），為香港首屆馬拉松冠名贊助。（港台《香港故事》截圖）

香港著名「掌故王」 2002年獲頒銀紫荊星章

體育範圍以外，韋基舜歷任港區全國人大代表、全國政協委員，亦曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。

他亦是本港一位有名的「掌故王」，在多份報章雜誌撰寫專欄，題材主要為香港昔日的掌故，並將作品結集成書，推出《掌故筆記》、《吾土吾情》等系列書籍。他對香港各界貢獻良多，2002年獲香港政府頒發銀紫荊星章（SBS），當時政府在公告稱：「韋先生長期積極推動香港運動發展，表現傑出，現獲頒授銀紫荊星章。」

一張由韋府發出的「韋基舜先生追思會」訃文交代，「家主韋基舜先生，SBS，於公曆二零二六年二月八日安息，享年九十三歲。謹定二月十三日（星期五）上午十時三十分假香港半山堅尼地道22號A香港佑寧堂二樓小禮堂舉行追思會。各親友的慰問關懷，我們銘感不盡。」