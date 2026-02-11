冬季奧運2026｜短道速滑混合團體接力　中國領先下跌至第四失獎牌

【2026米蘭冬季奧運】約半分鐘時間裏，中國隊的名次從第一跌至第四——周二（10日）的米蘭冬奧會短道速滑混合團體接力決賽，再次彰顯了這個項目局勢瞬息萬變的魅力。短道速滑首個比賽日即決出混合團體接力冠軍，東道主意大利隊以2分39.019秒摘金，加拿大和比利時隊分獲銀牌和銅牌，衛冕冠軍中國隊位列第四。



當日，一個多小時內連決三槍。半準決賽和準決賽，中國隊都以小組第二的身份晉級。決賽代表中國隊出場的是公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍，開賽後中國隊很快佔據首位並保持領滑。倒數第七圈時，中國選手交接棒時略有遲疑，意大利隊趁機超越到第一。進入倒數第三圈時，孫龍卡冰，中國隊名次掉到第四。此後中國隊奮起直追，但無力回天，最終以2分39.601秒完賽。

有點遺憾，但是我覺得大家滑得都非常棒。很多隊友是第一次滑奧運會決賽，所以可能會有一些壓力。 劉少昂

賽後劉少昂說，「我也對大家說，這個結果不要影響我們未來的目標，還是要往前看。」

意大利隊力壓擁有眾多名將的加拿大隊，在全場震耳欲聾的歡呼聲中站上最高領獎台。四年前他們在北京摘混合團體接力銀牌。米蘭冬奧周期的世錦賽上，意大利隊從未奪得該項目金牌。

我們只是努力保持冷靜，我們非常專注。這是我們的主場，我們必須捍衛它。 方坦娜

剛剛拿到第12枚冬奧獎牌的方坦娜（Arianna Fontana）說。

B組決賽中，荷蘭隊以2分35.537秒刷新該項目奧運紀錄。

當日還進行了女子500米和男子1000米預賽，出戰的中國隊選手王欣然、張楚桐、范可新和劉少昂、孫龍、林孝埈均順利晉級。

