冬季奧運2026｜郭子峰首戰奧運　短道速滑男子1000米小組賽止步

米蘭科爾蒂納冬季奧運揭開序幕，在米蘭滑冰館出現今屆首位港將的身影，21歲的郭子峰今日（10日）出戰短道速滑男子1000米小組賽，結果以小組第四名衝線，無緣過關。



香港隊今屆冬季奧運派出4人參賽，郭子峰是首位登場的港將，這名21歲的短道速滑港將上屆曾以後備身份參加北京冬奧，今屆首度擔正。

今日率先出戰短道速滑男子1000米小組賽，郭子峰被編排在第2組，與韓國﹑意大利及比利時的選手同組，當中來自韓國的林鐘彥（Rim Jongun）是應屆青年世界冠軍，而意大利的Luca SPECHENHAUSER及比利時的Stijn DESMET同樣擁有冬奧經驗，力爭晉身周五（13日）凌晨的半準決賽。

郭子峰與其他3名選手鬥8個圈，這名港將頭兩圈留守第二名，其餘對手隨後發力，郭子峰跌至第四位，結果以1分27.237秒衝線，未能取得晉級資格。

郭子峰是今屆冬奧首位登場的港將，今晚出戰男子1000米短道速滑。（港協暨奧委會圖片）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）



2月10日

短道速滑

晚上6:10 男子1000米小組賽 郭子峰



2月13日

短道速滑

凌晨3:28 男子1000米半準決賽 郭子峰（如晉級）

凌晨4:07 男子1000米準決賽 郭子峰（如晉級）

凌晨4:48 男子1000米決賽 郭子峰（如晉級）



2月14日

高山滑雪

下午5:00 男子大迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子大迴轉第二輪 翁厚全



2月15日

短道速滑

凌晨3:15 男子1500米半準決賽 郭子峰

凌晨4:49 男子1500米準決賽 郭子峰（如晉級）

凌晨5:42 男子1500米決賽 郭子峰（如晉級）



2月16日

高山滑雪

下午5:00 男子迴轉第一輪 翁厚全

晚上8:30 男子迴轉第二輪 翁厚全



2月18日

高山滑雪

下午5:00 女子迴轉第一輪 金詠晞

晚上8:30 女子迴轉第二輪 金詠晞



2月21日

短道速滑

凌晨3:15 女子1500米半準決賽 林靜欣

凌晨4:02 女子1500米準決賽 林靜欣（如晉級）

凌晨5:07 女子1500米決賽 林靜欣（如晉級）

