冬季奧運2026｜郭子峰首戰奧運　短道速滑男子1000米小組賽止步

撰文：趙子晉
出版：更新：

米蘭科爾蒂納冬季奧運揭開序幕，在米蘭滑冰館出現今屆首位港將的身影，21歲的郭子峰今日（10日）出戰短道速滑男子1000米小組賽，結果以小組第四名衝線，無緣過關。

香港隊今屆冬季奧運派出4人參賽，郭子峰是首位登場的港將，這名21歲的短道速滑港將上屆曾以後備身份參加北京冬奧，今屆首度擔正。

今日率先出戰短道速滑男子1000米小組賽，郭子峰被編排在第2組，與韓國﹑意大利及比利時的選手同組，當中來自韓國的林鐘彥（Rim Jongun）是應屆青年世界冠軍，而意大利的Luca SPECHENHAUSER及比利時的Stijn DESMET同樣擁有冬奧經驗，力爭晉身周五（13日）凌晨的半準決賽。

郭子峰與其他3名選手鬥8個圈，這名港將頭兩圈留守第二名，其餘對手隨後發力，郭子峰跌至第四位，結果以1分27.237秒衝線，未能取得晉級資格。

郭子峰是今屆冬奧首位登場的港將，今晚出戰男子1000米短道速滑。（港協暨奧委會圖片）

2026冬季奧運港隊賽程（香港時間）

2月10日
短道速滑
晚上6:10　男子1000米小組賽　郭子峰

2月13日
短道速滑
凌晨3:28　男子1000米半準決賽　郭子峰（如晉級）
凌晨4:07　男子1000米準決賽　郭子峰（如晉級）
凌晨4:48　男子1000米決賽　郭子峰（如晉級）

2月14日
高山滑雪
下午5:00　男子大迴轉第一輪　翁厚全
晚上8:30　男子大迴轉第二輪　翁厚全

2月15日
短道速滑
凌晨3:15　男子1500米半準決賽　郭子峰
凌晨4:49　男子1500米準決賽　郭子峰（如晉級）
凌晨5:42　男子1500米決賽　郭子峰（如晉級）

2月16日
高山滑雪
下午5:00　男子迴轉第一輪　翁厚全
晚上8:30　男子迴轉第二輪　翁厚全

2月18日
高山滑雪
下午5:00　女子迴轉第一輪　金詠晞
晚上8:30　女子迴轉第二輪　金詠晞

2月21日
短道速滑
凌晨3:15　女子1500米半準決賽　林靜欣
凌晨4:02　女子1500米準決賽　林靜欣（如晉級）
凌晨5:07　女子1500米決賽　林靜欣（如晉級）

冬季奧運
香港運動員
香港運動員戰報