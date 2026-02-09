冬季奧運2026︱谷愛凌坡面障礙技巧賽再摘銀：已做到最好，很驕傲

谷愛凌在冬季奧運2026奪得個人首面獎牌！

這位轉籍代表中國的自由式滑雪巨星，上屆在北京冬奧奪得2金1銀，光芒四射，今屆在米蘭米蘭．科爾蒂納奧運，首先在4年前獲得銀牌的坡面障礙技巧賽事出場。去年受盡傷患困擾，年尾趕及復出取得奧運參賽資格，她早前在初賽第一跳曾失手，終順利晉級決賽，並再次在這個項目贏得奧運銀牌。



冬季奧運2026︱谷愛凌坡面障礙技巧賽摘銀。（路透社）

谷愛凌發揮水準首跳獲高分 上屆金牌後上奪冠贏0.38分

谷愛凌上屆奧運在女子自由式滑雪大跳台及U型場地技巧賽連奪兩面金牌，坡面障礙技巧賽獲銀牌，今屆冬奧再次出戰這3個項目，今日（9日）先在坡面障礙技巧賽決賽上陣。谷愛凌在第一跳便獲得全場最高的86.58分，可是仍不足以為她帶來一面金牌。

她的最強對手，再次是以動作高難度見稱的瑞士名將格雷莫（Mathilde Gremaud），這位上屆金牌得主決賽第一跳便施展出一記難度極高的「空中斜軸轉體1260度」（the nose butter double cork 1260），不過她在第二跳得分更高，以86.96分超越谷愛凌，以0.38分之差，成功衛冕。

谷愛凌雖然再次屈居格雷莫之後，但她賽後表示，「今天這一套是這一輩子做的最好的一套坡面障碍技巧，在最高壓力下做到自己最好一套動作已經很開心了，能代表這項運動，已經做到了最好，很驕傲。」

谷愛凌這面獎牌，是中國代表團在今屆賽事的第二面獎牌。蘇翊鳴早前在男子單板滑雪大跳台獲得銅牌，未能衛冕。谷愛凌之後會繼續出戰，在兩大強項自由式滑雪大跳台及U型場地技巧賽，再次力爭金牌。

谷愛凌今屆參賽項目及賽程：

女子自由式滑雪



坡面障礙技巧賽︱銀牌

大跳台︱初賽：2月15日／決賽：2月17日

U型場地技巧賽︱初賽：2月20日／決賽：2月22日

