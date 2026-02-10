冬季奧運2026︱Lindsey Vonn無悔參賽　強調失手無關斷ACL或舊患

美國高山滑雪女王禾恩（Lindsey Vonn）在左膝前十字韌帶（ACL）完全斷裂下堅持出戰，周一（9日）在女子高山滑雪下坡賽（downhill）摔倒未能完成賽事，並由直升機送院。她小腿脛骨出現複雜的骨折，需要動數個手術治療，禾恩發文稱並不後悔，她感言：「昨天我的奧運夢想沒有如我想像中完結，它不是個童話式結局，人生就是如此。」



冬季奧運2026︱禾恩昨日比賽期間右臂勾住旗門一刻。

Lindsey Vonn斷ACL照出戰 下坡賽摔倒直升機送院

禾恩在ACL斷裂下出戰女子高山滑雪下坡決賽，挑戰人類極限，亦成為今屆冬奧全球焦點。賽前她順利完成兩課練習，證明一切不是天方夜譚，可惜到正式比賽，這位2010年項目金牌得主在開賽僅13秒，越過一個彎道後在空中未能成功着地，重重摔倒。

她的意外令全場頓時鴉雀無聲，禾恩倒在雪地上好一陣子，比賽亦因而暫停，等待她接受醫護人員治理。她隨即被擔架抬上直升機，送離現場，經現場直播畫面目睹意外一幕的現場觀眾均一臉擔憂。她沒有生命危險，可是傷勢加重，小腿脛骨複雜的骨折，治療需時。

Lindsey Vonn親解摔倒原因：跟我的ACL及過往傷患完全無關

禾恩今天在社交媒體撰寫長文分享感受，「昨天我的奧運夢想沒有如我想像中完結，它不是個童話式結局，人生就是如此。我敢於追夢，並非常努力地實現。」

Lindsey強調比賽摔倒純粹是走線問題，與傷患無關，「在滑雪下坡賽，戰略走線與災難傷患的距離可能只有5吋之差，當我的右臂勾住旗門（gate）內側，正是在走線上差了5吋，令我扭轉了繼而摔倒。我的ACL及過往傷患，與今次摔倒完全無關。」她表示小腿脛骨複雜的骨折，目前情況穩定，但需要一連串的手術治理。

冬季奧運2026︱禾恩並不後悔堅持參賽。

人生與滑雪皆要冒險：「我並不後悔」

她續稱：「昨日雖然不是如我所願地終結，身體上亦要承受強烈痛楚，但我並不後悔。昨天站在起點，是我永遠不會忘記的奇妙感覺。知道自己站在那裏有機會獲勝，這件事本身已是勝利。滑雪比賽總是有風險，它一直都是如此，永遠都會是一項極度危險的運動。」

「與高山滑雪競賽一樣，我們在人生中也要冒險。我們熱愛，我們跳躍，有時我們會跌倒，有時我們會心碎，有時我們不能達成自己以為可以擁有的夢想。不過這亦正是人生美麗的地方，我們會嘗試。」這位41歲的高山滑雪傳奇最後不忘鼓勵世人，「我嘗試過，夢想過，跳躍過。我希望若你能從我的旅程中有點得着，那會是擁有敢於挑戰的勇氣。人生苦短，必須冒險，因為人生的唯一失敗就是不去嘗試。我相信你，正如你們一直相信我。」

高山滑雪女王復出5戰冬季奧運：無論結果如何，我覺得已贏了

禾恩是高山滑雪界的傳奇，2019年退役時留下82次世界盃勝利輝煌紀錄，而且是極少數同時能稱霸下坡（downhill）、超級大曲道（Super-G）、大曲道（Giant Slalom）、迴轉（Slalom）及混合式滑雪（Combined）5項賽事的選手。她不止是個運動員，禾恩的巨星地位令世人對滑雪運動的關注度大大提升，成為女子以至整個滑雪界的先驅。

她曾在2010冬奧代表美國贏得1金1銅，2018冬奧再獲銅牌，2019年因傷勢嚴重退役。2024年膝關節置換手術成功後，禾恩同年11月宣布復出，連《時代雜誌》也以她為封面人物。禾恩早前在Instagram公布「第5次亦是最後一次出戰奧運」，「雖然我不能保證結果，但我可保證必定每次出盡全力。無論比賽結果如何，我感到已經贏了」。