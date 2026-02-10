冬季奧運2026︱獎牌又出事　選手跳起慶祝數下即「解體」一分為二

隨着冬季奧運2026展開，獎牌質量問題再受關注。美國兩位金牌選手不約而同在社交媒體分享「獎牌爛了」的影片。花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu）寫上一句：「我的獎牌不需要絲帶」，展示一分為二的獎牌，高山滑雪選手莊臣（Breezy Johnson）更示範獎牌如何一分為三。

今屆奧運主辦方對事件高度關注，表示會徹查事件。



劉美賢展示一分為二的冬奧獎牌。（IG@alysaxliu影片截圖）

劉美賢：「我的獎牌不需要絲帶」

劉美賢隨美國隊贏得花式溜冰團體賽金牌，她在頒獎禮上向傳媒展示金牌時，獎牌並無異樣，可是她在Instagram上傳影片時，幽默地寫上：「我的獎牌不需要絲帶」（My medal don't need the ribbon），然後先以左手拿出獎牌，繼而再以右手展示原應繫在獎牌上的絲帶，獎牌經已一分為二。

莊臣分享她那一分為三的金牌。（IG@TeamUSA影片截圖）

到底獎牌為何會出問題？

到底獎牌在什麼地方出錯？女子高山滑雪下坡賽（downhill）金牌得主莊臣為大家提供一個較清晰的畫面。「我興奮地跳起，然後獎牌爛了」，她隨即公開展示自己那個已一分為三的金牌，先是獎牌本體，然後是絲帶，接着是一個小部件，莊臣即場示範：「這是本應把獎牌與絲帶連在一起的小部件，是的，它散開了。」

她看來不是太介意，「我肯定有人可以修復，它不是瘋狂地破損，只是弄壞了一點。」

德國冬季兩項選手Justus Strelow輕輕跳了數下，獎牌便跌到地上。（IG@justus.strelow）

選手質問奧運大會：「這些獎牌到底發生什麼事？」

可是獎牌與絲帶分離的個案愈來愈多，冬季兩項（Biathlon）德國選手Justus Strelow擁着3位團隊成員一起慶祝期間，只是稍為跳了幾下舞步，頸上銅牌便從絲帶上脫落跳到地上，他在上傳影片中質疑奧運主辦方：「這些獎牌到底發生什麼事？」

瑞典越野滑雪選手安達臣（Ebba Andersson）在今屆女子20公里雙追逐賽獲得銀牌，她向瑞典電視台SVT指出，「獎牌本體跌在雪地上，它一分為二。我希望大會對損壞了的獎牌有B計劃。」

冬季奧運2026獎牌出現問題。（路透社）

冬奧大會：我們會對獎牌作出最高度關注

米蘭．科爾蒂納奧運首席營運總裁法蘭西斯（ Andrea Francisi）周一在記者會上稱，「我們完全意識到相關情況以及大家所見到的照片」，他表示，「我們會審視問題確實原因……我們會對獎牌作出最高度關注……然後一切會變得完美，因為對運動員來說，獎牌是其中一項最重要的事情。」

印象中，近年無論是夏季或是冬季奧運會，獎牌不時都出現質量問題，之前多數是刮花、崩了一角，甚至是脫色等等，今次卻是獎牌主體與絲帶一分為二或三。今屆冬奧每個金、銀牌都是約500克重，銅牌亦有420克，當中金牌內含有6克黃金。