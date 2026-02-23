網球｜黃澤林墨西哥吞敗仍晉級主賽圈　首圈再撼世界排名前30球手

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）人氣愈來愈高，除了在網球場，連快餐店也有Coleman的身影。

黃澤林上星期在美國的德拉海灘公開賽晉身8強後，隨即轉戰墨西哥公開賽，Coleman需要透過外圍賽爭出線，最後一場不敵美國球手傑臣（Patrick Kypson），幸好藉「Lucky Loser」身份遞補過關，首圈再撼另一名世界排名前30位的球手。



黃澤林上星期在ATP德拉海灘公開賽（Delray Beach Open）取得巡迴賽生涯最佳的8強成績，其後緊接赴墨西哥的阿卡普爾科（Acapulco）出戰墨西哥公開賽，這項賽事是ATP 500級別，薩維列夫（Alexander Zverev）﹑迪文路亞（Alex de Minaur）﹑魯迪（Casper Ruud）等前列球手亦有參賽，Coleman需要透過外圍賽爭出線。

黃澤林首場輕取主場球手靴南迪斯（Alex Hernandez）後，與美國的傑臣（Patrick Kypson）交手，Coleman第一盤第6局在自己發球局失守，先輸一盤3：6，第二盤傑臣愈打愈有，Coleman再負一盤0：6。以為黃澤林無緣晉級，幸好他其後以「Lucky Loser」身份補上，成為主賽圈的一分子，Coleman在社交網站上表示：「明日有第二次機會。（Second chance tmr）」

（Getty Images）

（Getty Images）