網球｜黃澤林挫世界排名高108位球手　再闖巡迴賽8強平生涯最佳

「美國就像我第二個家一樣！」黃澤林（Coleman Wong）賽後如此說道，或許未必準確，但美國無疑是Coleman的福地。

美網與邁亞密大師賽闖第三圈後，黃澤林在ATP德拉海灘公開賽（ATP Delray Beach Open）兩盤力克美籍日裔球手中島布蘭登（Brandon Nakashima），繼年初的香港公開賽後，再闖巡迴賽8強，使Coleman繼續相信，「香港可以出產世界級球手，我們並不輸蝕」。



黃澤林在馬年「新正頭」出擊，在美國佛羅里達的ATP德拉海灘公開賽，首圈擊敗世界排名第49位的葡萄牙球手波捷斯後，第二圈鬥美籍日裔球手中島布蘭登。Coleman首盤初段把握破發機會領先，以6：4拿下第一盤。雙方第二盤互保發球局，Coleman盤末再度破發，惟未能保發，幸好戰至「Tie Break」以細分7：4奠定勝局，晉身8強。

黃澤林。（資料圖片／鄭子峰攝）

黃澤林今仗開出13個Ace球，全場取得32個致勝球，而非受壓失誤次數亦比對手少。Coleman繼年初主場的香港公開賽後，再度打入巡迴賽8強，追平生涯最佳，將挑戰意大利的高波利（Flavio Cobolli）爭入4強。

黃澤林第一次參與德拉海灘公開賽即入8強，他歸功新合作的韓籍教練林圭泰，對方讓Coleman了解更多，並再一次在美國創下佳績，「美國就像我第二個家一樣！」Coleman近年創下多個香港網球的第一次，以香港球手身份為自豪，同時令當年5歲在維園初執球拍的小Coleman感驕傲。

黃澤林在訪問尾聲以廣東話向香港球迷致謝，「現在（比賽）應該在香港好夜了，是香港的清晨，希望有少少球迷在電視支持我，這個成績令大家繼續相信，香港都有能力生產一個世界級網球員，我們絕不輸蝕，我想繼續證明給自己及大家看，我們是可以的。」