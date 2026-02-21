冬奧2026｜短道速滑港將林靜欣滑出歷史性佳績　馬會頒37.5萬獎金

短道速滑港將林靜欣，在米蘭科爾蒂納冬季奧運會女子1500米項目取得第7名，刷新中國香港代表團在冬奧會歷來最佳成績。香港賽馬會今日（21日）表示，將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向林靜欣頒發37.5萬港元獎金。



香港賽馬會表示，恭賀林靜欣取得歷史性佳績，刷新中國香港運動員在冬奧會上的最佳成績。為表揚她的卓越表現，馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向她頒發獎金。

馬會贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員。根據計劃，於米蘭科爾蒂納2026冬季奧運會個人項目中獲得第5至第8名的中國香港運動員，可獲得37.5萬港元現金獎勵。

馬會表示，一向不遺餘力地支持本港體育發展，多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣。馬會於2021年撥款1.5億港元，以對等配對形式，與港府共同成立「運動科研資助計劃」。

