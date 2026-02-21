冬奧2026｜林靜欣歷史性闖短道速滑決賽　「不可思議，發夢一樣」

短道速滑港將林靜欣在冬季奧運締造歷史，在女子1500米歷史性打入決賽，即使以第7名衝線，依然創下歷史，同時袋走37.5萬港元獎金。林靜欣首登冬奧，驚喜地走到決賽舞台，她直言就像發夢一樣，若然要再走進一步，林靜欣自言需要更加努力，才有望登上頒獎台。



林靜欣。（Getty Images）

林靜欣是今屆香港隊冬季奧運最後一人登場，這名19歲女將首戰冬奧創出驚喜，在短道速滑女子1500米連過兩關，第一次打入決賽，即使敬陪末席獲第7，依然締造歷史。賽馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向林靜欣頒發37.5萬港元獎金。

林靜欣首登冬奧舞台，即夢幻地晉身決賽，她直言出乎意料，「冬奧賽場雲集高水平的運動員，有機會與他們同場較量已經是不可思議，更要晉身決賽，從來沒有想過有如此高的成就，跟發夢一樣。」

（Getty Images）

林靜欣出戰半準決賽前，看到前幾組意外頻生，她一直保持信念，深信機會一直都在，出戰前更加放鬆心情，最後她參加兩組亦有意外，同時連過兩關，歷史性闖入決賽。林靜欣坦言，今次佳績難免有幸運成份。

「能夠走到這一步，都有一定的運氣，當然要有實力才可以把握這機會，可以更上一層樓。當我出戰準決賽時，我抱着全力以赴的心態，盡力就好，若她們有犯錯隨時可以把握機會，結果做到了，始終自己能力與對手有點差距，未有與她們碰撞的機會。」

林靜欣兩組同組亦有意外發生。（路透社）

夢幻地走上冬奧決賽舞台，林靜欣目標放在奧運頒獎台，她直言仍需努力，「今次晉身決賽，與（奧運獎牌）目標很近很近，若果要踏上頒獎台的話，要更踏實地努力練習。」林靜欣希望未來香港可以有一個合規格的冰場，讓運動場毋須舟車勞頓到外地訓練，她同時感激家人﹑教練的沿途支持。