歐聯附加賽抽籤｜皇馬冤家路窄再遇賓菲加　PSG摩納哥演法甲打吡

歐聯附加賽本港時間周五（30日）晚抽籤，剛在最後一輪補時階段憑門將入球取得附加賽最後一席位、兼擊敗皇馬將之踢入附加賽的賓菲加，與皇馬上演冤家路窄一幕，兩回合附加賽要再度對碰，賓菲加有由話題人物摩連奴領軍倒戈，話題十足。

至於衛冕的巴黎聖日耳門（PSG）將會與摩納哥上演「法甲打吡」。歐聯附加賽首回合將在2月17或18日上演。



曾兩度奪得歐聯的名帥摩連奴，相隔四分一世紀後，去年9月重返賓菲加執教，亦是他自從2004年離開波圖以來，首次返葡萄牙領軍。

歐聯︱摩連奴神奇魔法再現領賓菲加創奇蹟，門將補時入球挫皇馬。（路透社）

當年離開賓菲加的時候意氣風發，63歲的摩連奴帶領賓菲加在歐聯最後一輪倒戈皇家馬德里，「摩佬」在出局邊緣卻再次施展神奇魔法，在補時階段連門將也叫上前線，結果就憑門將入球以得失球差保留出線機會之餘，還將皇馬踢出前8位，要踢晉級附加賽。

歐聯︱摩連奴神奇魔法再現領賓菲加創奇蹟 門將補時入球挫皇馬

衛冕PSG則遇上同樣來自法甲的摩納哥，至於英超紐卡素則算抽得好籤，與剛被利物浦大炒的卡拉巴克碰頭。

阿仙奴名宿皮利斯負責今次歐聯附加賽抽籤。（路透社）

歐聯附加賽抽籤結果：

賓菲加 對 皇家馬德里

波杜基林特 對 國際米蘭

摩納哥 對 巴黎聖日耳門

卡拉巴克 對 紐卡素

加拉塔沙雷 對 祖雲達斯

布魯日 對 馬德里體育會

多蒙特 對 阿特蘭大

奧林比亞高斯 對 利華古遜



歐聯附加賽抽籤結果。（路透社）

歐聯16強附加賽何時上演？

歐聯16強附加賽分為主場、作客兩回合進行，首回合在2月17或18日上演，次回合在2月24或25日舉行。

歐聯16強何時上演？

歐聯16強分為主場、作客兩回合，首回合在3月10日或11日上演，次回合在3月17日或18日舉行。

歐聯8強何時上演？

歐聯8強分為主場、作客兩回合，首回合在4月7日或8日上演，次回合在4月14日或15日舉行。

歐聯4強何時上演？

歐聯4強分為主場、作客兩回合，首回合在4月28日或29日上演，次回合在5月5日或6日舉行。

歐聯決賽何時上演？

歐聯決賽5月26日在匈牙利布達佩斯舉行。