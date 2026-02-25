WTT新加坡大滿貫｜王楚欽3：0大勝戶上隼輔　中國隊5人打入16強

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽周二（24日）進入第三個正賽比賽日，王楚欽、王曼昱、林詩棟等5名國乒隊員晉級單打16強。



男單賽場，3位國乒選手登場，最終兩人晉級。林詩棟以3：0擊敗哈薩克斯坦選手謝拿施文高（Kirill Gerassimenko），王楚欽3：0戰勝日本選手戶上隼輔，周啟豪則是以1：3不敵法國小將Flavien Coton，32強止步。

+ 2

王楚欽和戶上隼輔的對決是當天的焦點戰役。首場比賽，王楚欽上來利用落點變化拉開優勢，獲得大比分領先。但戶上隼輔利用前三板的優勢不斷追分，好在王楚欽在關鍵分的把握上更勝一籌，以11：9贏下首局。

次局比賽，王楚欽利用自己的正手優勢取得領先，並以11：8再下一城。第三局比賽，王楚欽通過發球輪的變化佔據主動，以11：5取勝，晉級下一輪。

賽後，王楚欽肯定了對手的發揮。「確實和戶上也是交手過很多次了，他也是名實力強勁的選手，包括他剛剛在亞洲盃有很精彩的表現，我認為其實對於這一場球來說，自己也是做好了充分的困難準備，甚至沒有想到會以這樣的一個比分去結束比賽。」

在場上的時候，自己一上來的發動還是比較快，在想辦法去贏下每一分，儘可能地專注到比賽。

女單方面，國乒當日共有3人出戰，全部晉級。陳幸同以3：0橫掃澳洲選手Constantina Psihogios，王曼昱以3：1擊敗中華台北選手鄭怡靜。當天最後出場的陳熠以3：0橫掃新加坡選手舒麟茜（SER Lin Qian）。

+ 10

此外，當天還進行了男女雙打16強，男雙賽場，國乒組合林詩棟／黃友政以3：1擊敗新加坡組合周哲宇／蔡劭恆晉級；女雙賽場，年輕組合蒯曼與陳熠聯袂出戰，以3：1逆轉擊敗跨國組合保簡諾娃（Sofia POLCANOVA）與布魯娜（Bruna Takahashi）晉級。