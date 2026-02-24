WTT新加坡大滿貫｜陳幸同3：0勝澳洲小將　國乒首位晉級女單16強

WTT新加坡大滿貫乒乓賽周二繼續進行，國乒主力陳幸同發揮穩定，以3：0拿下澳洲球手Constantina Psihogios，成為中國隊第一位晉級女單16強的運動員——目前國乒在正賽第三天上午時段取得3勝1負，可謂有人歡喜有人愁。



陳幸同今站比賽以女單3號種子的身份參加，結果差點在首輪爆冷出局，在與狀態早已下滑的韓國世界冠軍梁夏銀的對決中0：1、1：2落後被逼入絕境，最終3：2反勝晉級，可見其狀態並不是很理想，這也讓許多球迷擔憂不已。

不過陳幸同在第二輪遇到的對手是實力平平的17歲澳洲小將Constantina Psihogios，後者目前僅排名世界第78，與國乒主力相距甚遠，但考慮到這場球開打前不久才有另一位17歲法國小將突破中國隊防線，所以還是不能放鬆警惕。

比賽開始後，面對實力強大的中國隊主力，Constantina Psihogios採取強行搏殺的策略，尤其反手大力量進攻有一定威脅，但最終還是無法改寫雙方的水平差距，最終被陳幸同以11：8拔得頭籌。

第二局陳幸同再次領先，後被追趕戰至9：7只差2分，緊接着贏1分10：7拿到3個局點，被Constantina Psihogios追回1分後拒絕被逆轉，最終再次以11：8取得勝利。

第三局國乒選手開局4：1領先逼對手用暫停機會，隨後Constantina Psihogios連追3分戰平，陳幸同最終沒有給小將機會以11：7拿下比賽，由此代表中國隊率先入圍女單16強。

目前國乒已經結束2月24日上半日的4場賽事，其中陳熠／蒯曼、林詩棟、陳幸同先後以3個3：0橫掃保簡諾娃（Sofia Polcanova，奧地利）／布魯娜（Bruna Takahashi，巴西）、謝拿施文高（Kirill Gerassimenko，哈薩克）、Constantina Psihogios（澳洲），但周啟豪1：3不敵17歲法國小將Flavien Coton32強止步，令人感到遺憾。

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】