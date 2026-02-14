洛杉磯奧運｜乒乓球新制獲正式批准　混雙及混團首成奧運項目

國際乒聯13日表示，針對2028年洛杉磯奧運會制定的參賽資格體系，已獲國際奧委會執行委員會批准並正式發布，其中規定單個協會在符合相應條件的情況下，最多可有兩對組合參加混合雙打項目。



【本文轉載自新華網】

洛杉磯奧運會將是乒乓球項目自1988年漢城（首爾）奧運會首次亮相以來，連續第11次登上奧運舞台。本屆奧運會乒乓球將首次設置六個競賽項目，分別為男單、女單、男雙、女雙、混雙及混合團體，創下乒乓球奧運歷史上的金牌數量之最。

屆時，將有172名運動員（男、女各86名）參與洛杉磯奧運會乒乓球項目的角逐，每個國家或地區（協會）最多可派出的運動員總數為六人（男、女各最多三人）。

在總人數不超過六人的前提下，各項目的具體名額分配為：男、女單打每個協會最多為男、女運動員各兩名；男、女雙打每個協會最多為男雙、女雙各一對；混合雙打每個協會為一對，最多兩對，前提是該協會有兩對組合混雙世界排名均位列前八，且四人均在該協會六個名額之內；混合團體每個協會最多為一支隊伍，由三男三女共六名運動員組成。

混雙在2021年舉行的東京奧運會上，首次成為奧運會乒乓球競賽項目。過往兩屆奧運會，每個協會在該項目上均為最多一對組合參加。

洛杉磯奧運會將於2028年7月14日至30日舉行。

