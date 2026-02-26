歐聯附加賽｜PSG淘汰摩納哥　皇家馬德里同晉級16強

歐聯周三（2月25日）附加賽次回合賽事，巴黎聖日耳門（PSG）以2：2賽和摩納哥，兩軍首回合打成3：2，兩回合合計由巴黎聖日耳門以5：4晉級16強。同日皇家馬德里以2：1勝賓菲加，皇馬首回合以1：0領先，兩回合合計以3：1出線。



圖為2026年2月25日歐聯附加賽次回合賽事，艾基洛治（ Maghnes Akliouche）入球為摩納哥先開紀錄。（Reuters）

巴黎聖日耳門對摩納哥的的賽事，上半場45分鐘，艾基洛治（ Maghnes Akliouche）取得入球，助摩納哥半場領先1：0 。

換邊後，摩納哥的Mamadou Coulibaly 於第59分鐘兩黃一紅被逐離場。在對手踢少一人下，PSG於第60分鐘及66分鐘入球，反領先對手2：1 。儘管摩納哥的Jordan Teze在補時建功扳平，但兩回合合計未能扭轉出局命運。

皇家馬德里對賓菲加的賽事，上半場14分鐘，拉法施華（Rafa Silva）為賓菲加先開紀錄。2分鐘後，曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）為皇馬扳平對手。32分鐘，古拿（Arda Güler）一度入球，但隨後被VAR裁定無效，兩軍半場打成1：1 。

換邊後，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）於第80分鐘建功，助皇家馬德里擊敗對手。