歐聯16強明晚抽籤　曼城50%機會再戰皇馬　巴黎聖日耳門或對巴塞

香港時間2月26日凌晨，本賽季歐聯16強全部出爐。通過附加賽晉級的八支球隊分別是巴黎聖日耳門、皇家馬德里、馬德里體育會、利華古遜、紐卡素、波杜基林特、阿特蘭大、加拉塔沙雷。以聯賽階段前八名直接晉級的分別是阿仙奴、拜仁慕尼黑、利物浦、熱刺、巴塞隆拿、車路士、士砵亭、曼城。



歐聯16強抽籤儀式，將在香港時間2月27日晚上7時進行。抽籤規則首先參考NBA季後賽那種按照排名的對陣方式，有限制地進行抽籤，沒有同一聯賽球隊迴避原則。

士砵亭和曼城在聯賽階段排名第七和第八，抽籤被捆綁成一組，16強只會對陣第9名和第10名區域附加賽晉級的球隊。排名第九的皇馬晉級16強，排名第十的國際米蘭爆冷被排名第23位的波杜基林特淘汰。因此，士砵亭和曼城的16強對手只會在皇馬和波杜基林特之中產生，老對手曼城和皇馬再次相遇的概率達到50%。

曼城與皇馬這些年在歐聯淘汰賽的交鋒次數很多，過去四個賽季都會遭遇，在兩回合淘汰賽只差16強就可以圓滿了。上賽季歐聯淘汰賽附加賽，2023/24賽季冠軍皇馬和2022/23賽季冠軍曼城就曾狹路相逢，曼城被淘汰出局，皇馬晉級16強。2023/24賽季歐聯8強，皇馬也曾淘汰曼城。2022/23賽季歐聯準決賽，曼城以兩回合總比數5：1大勝皇馬。2021/22賽季歐聯準決賽，皇馬經過加時賽驚險淘汰曼城。

曼城與皇馬過往在歐聯中多次碰面。（Getty images）

巴塞隆拿和車路士在聯賽階段分列第五和第六，抽籤被捆綁成一組，16強只可能對陣巴黎聖日耳門或紐卡素，上賽季冠軍巴黎聖日耳門如何落位極具看點。

利物浦和熱刺在聯賽階段分列第三和第四，16強只可能對陣馬德里體育會或者加拉塔沙雷。

阿仙奴和拜仁排名第一和第二，16強只會對陣第15名和第16名區域附加賽晉級的球隊，分別是阿特蘭大和利華古遜。

