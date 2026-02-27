WTT新加坡大滿貫｜朱雨玲爆冷負德國雲達　今年單打不敗記錄終結

乒乓球WTT新加坡大滿貫周二（26日）晚爆出冷門，四號種子、澳門世界冠軍朱雨玲苦戰4局被淘汰，不敵德國怪膠手雲達（Sabine Winter）。目前女單8強已決出5席，國乒主力王曼昱、王藝迪晉級分別迎戰日本的張本美和、德國的雲達，陳幸同也順利過關。



朱雨玲曾是中國乒乓球隊的世界冠軍，因為身體原因離開賽場3年後復出，代表澳門參加國際賽，目前排名已經回升至女單第4，今年一直保持單打全勝不敗，戰勝王藝迪、陳幸同等人，斬獲兩站WTT賽事冠軍，氣勢如虹。

雲達以前是兩面反膠打法，後來反手改用少見的防弧膠導致大家都對她不適應，成績迅速進步並奪得歐洲盃單打冠軍，此前已經贏過國乒主力陳幸同，這次未必不能爆冷前國乒主力朱雨玲。

比賽開始後，雙方在首局就打得非常激烈，雖然朱雨玲平時沒怎麼遇到過與雲達類似打法的運動員，但畢竟是久經賽場的老將，很快還是糾纏住了比分，後半段9：10挽救局點11：10反超，可惜未能拿下。最終朱雨玲以11：13惜敗被對方拔得頭籌。

第二局朱雨玲迅速發動，針對雲達反手防弧膠變化有餘、進攻不足的特點，針對性組織戰術，很快便拉開差距，並以11：5扳回一城。

第三局兩人再次打得難解難分，朱雨玲在3：4落後的情況下叫暫停，與前國乒教練陳振江溝通調整，隨後一度追平、反超比分，但很快又以7：10落後，挽救1個局點後以8：11再負，總比數1：2落後被雲達逼入絕境。

第四局雲達依舊狀態火熱，朱雨玲多次落後依舊無法找回狀態，雖然7：10挽救了1個賽點，但最終還是以8：11被淘汰，由此而16強止步，無緣衝擊女單冠軍。

如前述，國乒女單已有5人率先晉級8強，詳情如下：

王曼昱（中國）3：1 申裕斌（韓國）

19：21、11：7、11：8、13：11



陳幸同（中國）3：0 長崎美柚（日本）

11：6、11：7、11：9



王藝迪（中國）3：1 伊藤美誠（日本）

12：14、11：7、11：6、11：3



張本美和（日本）3：0 大藤沙月（日本）

11：7、11：8、11：9



雲達（德國）3：1 朱雨玲（澳門）

13：11、5：11、11：8、11：8



接下來女單16強將在周五全部結束，國乒選手孫穎莎和石洵瑤之間將爆發內戰，蒯曼及陳熠分別遇上日本主力早田希娜及橋本帆乃香。

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】