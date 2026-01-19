乒乓球︱2026年朱雨玲連續兩站奪冠：讓我知道自己遠較想像中強大

朱雨玲說得上是繼「乒乓嫲嫲」倪夏蓮之後，乒乓球壇另一個最勵志的故事。從國乒棄將、患上甲狀腺癌，一度要放棄最愛的乒乓球，放下球拍的她莊敬自強，改往學術之路進發，取得管理學博士學位並在天津大學擔任講師。

可是她內心依然對乒乓球「未忘情」，2024年在澳門重新出發，7月贏得WTT美國大滿貫女單冠軍，世界排名重返前列，復出首年已收穫豐富。踏入2026年，WTT頭兩項賽事多哈冠軍賽及多哈球星挑戰賽，更連續兩站贏得女單冠軍。



多哈球星挑戰賽朱雨玲再次奪冠，2026年連續在兩項賽事登頂。（WTT微博）

朱雨玲去年強勢復出 2026年WTT連續兩賽奪冠

即使在「世一」球手孫穎莎因傷避戰，朱雨玲繼多哈冠軍賽擊敗陳幸同封后，多哈球星挑戰賽再次闖入決賽，以4：2擊敗日本削球手佐藤瞳，連續兩項賽事登頂。佐藤瞳在32強挫中國球手縱歌曼，16強更擊敗頭號種子、國乒主力蒯曼，朱雨玲在決賽面對這位日本球手先失頭兩局，之後連贏4局反勝奪冠。

朱雨玲賽後感言，「今天這場球困難真的是很多。去年我在太原常規挑戰賽的時候拼盡全力打進決賽，結果0：4輸給了日本另外一位削球手橋本帆乃香。當時我體力不足，戰術上面也出現了錯誤。」吸取那次教訓，落後0：2的朱雨玲保持信念，最終成功反勝，「通過這樣的比賽可以看出，我的潛力還是非常大的。」

朱雨玲復出以來愈戰愈勇。（Getty Images）

「讓我知道自己其實遠比想像中強大」

多哈冠軍賽勝出後，朱雨玲給自己5天休息，便投入多哈球星挑戰賽的備戰工作，「在多哈這十幾天都好像是個特訓營，讓自己在體力、精力、毅力、技術各方面都受到極大的鍛煉，可以說我是收穫最大的一名運動員了。」

2026年一開始，便連續獲得兩個冠軍，為31歲的朱雨玲再次打下強心針，「其實這次比賽我遇到非常多困難，有身體上的不舒服，有在場上被對手施壓帶來的問題。在乒乓球領域遭遇的這些磨難，讓我知道自己其實遠比想像中強大。」

朱雨玲2026年先在多哈冠軍賽奪冠。（Getty Images）

朱雨玲繼而在多哈球星挑戰賽決賽擊敗日本球手佐藤瞳，連續兩站封后。（WTT微博）

朱雨玲賽後升上世界排名第5 衝擊「世三」指日可待

朱雨玲在多哈冠軍賽得到1000分，多哈球星挑戰賽再獲600分，巡迴賽積分已累積至4980分，超越王藝迪及張本美和，升上世界排名第5位。即使距離11600分的孫穎莎、8248分的王曼昱尚有大段距離，但與排名第3的陳幸同，只差745分，隨時多拿一項冠軍已可追上。

WTT系列賽共設有4個級別，WTT大滿貫（WTT Smashs）冠軍可得2000巡迴賽積分，WTT總決賽（WTT Finals）可得1500分，WTT冠軍賽（WTT Champions）可得1000分，WTT挑戰賽（WTT Contender Series）當中的球星挑戰賽冠軍可得600分，常規挑戰賽可得400分。因此朱雨玲若繼續在各項賽事力爭佳績，今年內升上世界前3名絕對有機會。