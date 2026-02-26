WTT新加坡大滿貫｜世一孫穎莎晉級　女單16強席位中國隊狂佔7席

【WTT新加坡大滿貫】2026年2月25日晚，國乒單打結束WTT新加坡大滿貫第二輪的最後一場較量，奧運冠軍孫穎莎在與羅馬尼亞世界亞軍森馬娜（Elizabeta Samara）的較量中，雙方激戰4局，最終孫穎莎3：1過關，下一輪將與隊友石洵瑤過招。至此，國乒17位單打選手中的11人晉級16強，其餘6位隊員遺憾被淘汰。



孫穎莎出生於2000年，目前排名世界第1位，曾經奪得世乒賽、世界盃、總決賽、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、全錦賽女單冠軍；森馬娜出生於1989年，比李曉霞略小、比丁寧稍大，最新排世界第43名，單打最好成績拿過世界盃亞軍，但那已經是14年前的事情。在此之前，兩位運動員僅有過1次交手，結果孫穎莎以絕對優勢4：0拿下勝利，如今雙方再次相遇普遍還是更看好國乒選手獲得晉級。

比賽開始後，孫穎莎在首局就迅速拉開分差，完全掌握場上主動權，很快便以10：2領先，被對方追回2個局點後，以11：4強勢拔得頭籌。

第二局森馬娜打得比較頑強，開局領先，被反超後再次取得優勢，孫穎莎則在4：7落後的情況下強勢組織反擊，一度追至只差1分且挽救了1個局點，但最終還是以2分之差9：11惜敗，雙方重返同一起跑線。

第三局孫穎莎開局領先，隨後森馬娜因為發球問題挑戰鷹眼成功取消判罰，不久後又出現類似的情況但並未再申請視像重播裁決，緊接着連續追分逼孫穎莎在8：7的位置叫出暫停進行調整，孫其後連得2分10：7手握3個局點，錯失1分後沒有再給森馬娜機會以11：8拿下，再贏一局即可獲得晉級。

第四局森馬娜落後，反超後再次陷入被動，孫穎莎7：3領先，被追回2分後繼續以正手破防，10：5領先後對手索性放棄打起表演放高球，最終孫穎莎以11：5結束戰鬥，鎖定晉級門票。

國乒單打已經結束前兩輪的所有較量，

男單：

王楚欽、林詩棟、向鵬、陳垣宇晉級16強；

温瑞博輸張禹珍（韓國）、

陳俊菘輸張本智和（日本）止步首輪，

周啟豪輸Flavien COTON（法國）、

黃友政輸隊友向鵬止步第二輪。



女單：

孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪、陳熠、石洵瑤晉級16強；

覃予萱輸橋本帆乃香（日本）止步首輪，

何卓佳輸早田希娜（日本）止步第二輪。



【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】