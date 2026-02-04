亞洲羽毛球團體錦標賽｜港隊男女團均兩戰皆北　分組賽止步

港隊周三（4日）於青島出戰2026年亞洲羽毛球團體錦標賽第二場小組賽再度失利，男隊撼韓國一戰雖有李卓耀先拔頭籌，但最終仍以場數2：3落敗，兩戰皆北無緣出線8強。女隊方面，今日挑戰上屆季軍印尼同樣在領先1：0下被反勝，以總場數1：4落敗，提前出局。



作為湯姆斯盃及優霸盃資格賽的亞洲團體賽，今屆男子組有12個國家或地區分成4組競逐，每組3隊進行單循環賽，每組前兩名晉級8強淘汰賽。身處B組的港隊昨日面對3號種子中華台北在兩度領先下2：3遭反噬，今日硬撼韓國一定要贏波始保住出線希望。

李卓耀。（資料圖片/Getty Images）

港隊繼續派出世界排名24位的李卓耀打頭陣，面對排名74位的俞泰彬以21：19先贏一局，儘管第2局被對手以21：18扳平，但進入決勝局接連拉開比分，以21：10鎖定2：1的勝局。

伍家朗。（Getty Images/資料圖片）

緊接男雙港隊派出洪魁駿/呂俊瑋上陣，以大比數直落2局9：21、10：21不敵真龍/金元浩。第3場單打賽事，港隊以伍家朗首度上陣鬥排名109位的崔智勋，首局戰至19：19時伍家朗連失2分以19：21失利，第2局亦力拼至「刁時」以20：22落敗，港隊場數落後1：2。

2026亞洲羽毛球團體錦標賽分組第二輪，港隊楊雅婷/楊霈霖不敵印尼Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasri。（新華社）

第四場男雙李晉熙改拍羅卓謙上陣但未能擦出火花，直落2局不敵姜珉赫/奇東柱，港隊落後至1：3已篤定輸波，最後一場無礙勝負的賽事，即使吳英倫雖2：1挫朴相龍，港隊依然以總分2：3敗陣，兩戰皆北無緣晉級8強。

2026亞洲羽毛球團體錦標賽分組第二輪，港將盧善恩力挫排名比自己低1位的Thalita Ramadhani Wiryawan先拔頭籌。（新華社）

女子組方面，昨日首戰不敵日本的港隊挑戰去屆並列季軍的印尼，首場單打由世界排名66的盧善恩上陣，力戰下直落2局力挫排名比自己低1位的Thalita Ramadhani Wiryawan先拔頭籌。可惜港將在餘下4場賽事先後吞敗，女雙世界排名18位的「楊楊配」楊雅婷/楊霈霖以16：21、19：21不敵排名26位的Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasri。

2026亞洲羽毛球團體錦標賽分組第二輪，港隊楊雅婷/楊霈霖不敵印尼Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasri。（新華社）

第3場女單馬子雪2局負Mutiara Ayu Puspitasari，呂樂樂/曾曉昕在第4場雙打硬撼Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum，兩人苦戰72分鐘後以1：2再敗，最後一場單打黃怡亦以17：21、14：21向Ester Nurumi Tri Wardoyo稱臣，港隊總場數輸1：4，兩戰未嘗一勝同樣分組賽止步。