羽毛球．印尼賽｜女單決賽陳雨菲2：0戰勝碧查夢　獲巡迴賽第20冠

2026年印尼羽毛球大師賽周日（25日）落下帷幕。奧運冠軍陳雨菲在女單決賽中戰勝泰國選手碧查夢（Pitchamon Opatniputh），斬獲本賽季首個冠軍。



印尼大師賽是世界羽聯巡迴賽超級500賽事。國羽部分主力在連續征戰馬來西亞公開賽和印度公開賽兩站高級別賽事後，本站賽事選擇休整，隊伍由陳雨菲領銜新生代陣容出戰。由於年輕選手在比賽經驗、技戰術發揮和臨場應變上不夠穩定，國羽各單項最終僅有陳雨菲一人闖入決賽。

陳雨菲決賽對手是泰國小將碧查夢。首局雙方打得難解難分，一直纏鬥到20平，陳雨菲才把握住關鍵分機會，驚險地以23：21拿下。

次局前半程，雙方一度陷入拉鋸戰，但後半段碧查夢體力下降明顯，陳雨菲則是越戰越勇，以21：13鎖定勝局。

陳雨菲從而以大比分2：0戰勝對手，時隔4年再奪印尼大師賽女單冠軍，這也是她世界羽聯巡迴賽第20個女單冠軍。

陳雨菲賽後表示，首局自己不夠耐心，導致失誤偏多，好在及時調整了過來。第二局自己通過節奏控制掌握主動，最終贏下比賽感到非常興奮。

這個冠軍是賽季好的開始，後續會做好體能恢復，專注每一場比賽。

其他幾個單項，馬來西亞選手迎來大爆發，吳世飛/伊祖丁（Nur Izzuddin Mohd Rumsani）、陳康樂/蒂娜（Thinaah Muralitharan）、陳堂傑/杜依蔚分別奪得男雙、女雙、混雙冠軍；印尼選手法漢（Alwi Farhan）則摘下男單冠軍。

