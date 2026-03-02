意甲｜祖雲達斯作客3：3逼和羅馬　加迪補時入球助球隊保1分

意甲第27輪比賽周日（1日）上演，憑藉費達歷高加迪（Federico Gatti）在補時階段的入球，祖雲達斯客場3：3打和羅馬。



比賽開局階段雙方互有攻守。第39分鐘，羅馬球員韋斯利雲尼素斯（Wesley Vinicius）接應隊友尼高路比斯尼（Niccolo Pisilli）的助攻，在左路禁區邊緣拉西射遠角得手，幫助「紅狼」打破僵局。

換邊後，祖雲達斯在第47分鐘扳平比分，基爾臣比爾馬（Gleison Bremer）為法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）送出助攻，後者在禁區外凌空抽射破門。第54分鐘，羅馬利用角球機會由伊雲尼迪卡（Evan N'Dicka）破門，再度領先。第65分鐘，唐耶爾馬倫（Donyell Malen）單刀破門，羅馬將比分擴大為3：1。

兩球落後的「老婦人」此後加強攻勢。第78分鐘，謝利美保格（Jeremie Boga）在禁區內無人盯防的情況下近距離抽射破門，幫助客隊追回一球。比賽尾聲，祖雲達斯獲得罰球機會，韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）頭錘嘗試被封堵後皮球落到門前，費達歷高加迪順勢補射得手，助「老婦人」將比分定格為3：3。

同日進行的另一場比賽中，AC米蘭客場對陣克雷莫納，用了將近90分鐘才攻破主隊的防線，史達軒查柏夫洛域（Starhinja Pavlovic）和拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）分別在第89分鐘和第94分鐘入球，幫助米蘭2：0取勝。

AC米蘭作客2：0克雷莫納。（Getty images）

另外兩場比賽中，薩斯索羅主場2：1戰勝阿特蘭大，拖連奴主場2：0完勝拉素。