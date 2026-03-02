英超︱曼聯2：1反勝水晶宮升上第三位　卡域克激活錫斯高再建奇功

曼聯周日英超在主場奧脫福迎戰水晶宮，克服開賽初段落後一球的劣勢，水晶宮中堅拿確斯56分鐘紅牌被逐，曼聯下半場連入兩球，以2：1反勝。卡域克回紅魔暫掌帥印，領軍7仗以來已贏得第6場勝仗，帶領球隊升上聯賽榜第三位。

卡域克接替阿莫林之後，球隊一大分別是斯洛文尼亞高大中鋒錫斯高的表現，阿莫林治下的「水貨」，經卡域克指導後愈來愈像是一位英超強隊射手，今仗亦再建奇功。



英超︱曼聯2：1反勝水晶宮升上第三位，錫斯高再建奇功。(路透社)

曼聯下季領隊「考牌」戰？ 卡域克領軍反勝10人水晶宮

今仗賽前焦點，落在兩位主帥身上，事關水晶宮主帥加士拿（Oliver Glasner）盛傳是曼聯下任正式人選之一，而回紅魔暫掌帥印的卡域克，由於領軍戰績和表現突出，愈來愈多聲音支持他來季留任，令今場儼如曼聯下季正式領隊人選的「考牌戰」。不過卡域克一貫少說話、多做事作風，拒絕捲入討論之中。

水晶宮不易應付，即使作客奧脫福，開賽僅4分鐘便把握角球攻勢，由中堅拿確斯（Maxence Lacroix）力壓約羅（Leny Yoro）頂入領先1：0。曼聯初段無法掌握比賽節奏，12分鐘幾乎再失一球，只是沙亞（Ismaila Sarr）的射門太接近曼聯門將拉文斯，未能擴大比數。

水晶宮中堅拿確斯領紅兼連累球隊輸十二碼，由入球功臣變罪人。（路透社）

球證爭議判決成轉捩點 水晶宮少踢一人兼輸十二碼

曼聯之後終於開始甦醒，馬古尼的頭槌未竟全功，舊將甸恩軒達臣救出般奴費南迪斯的射門，卡斯米路的頭槌亦未能命中，紅魔半場落後0：1。轉捩點是下半場56分鐘球證一次爭議判決——水晶宮中堅拿確斯在禁區內出手拉一拉根夏（Matheus Cunha）的右邊肩膀，這位巴西前鋒隨即倒地。經VAR檢視認為拿確斯阻止明顯射門機會，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）紅牌驅逐拿確斯兼判罰十二碼。

般奴費南迪斯主射中鵠，助曼聯57分鐘追平1：1，僅8分鐘後，錫斯高接應般奴傳中頂入反超前2：1。曼聯之後再有不少入球機會，甸恩軒達臣左飛右撲之下水晶宮未致多失，但難阻曼聯再勝一仗。

錫斯高由患得患失變高效殺手 卡域克指導下重拾自信與射門鞋

卡域克1月中接任至今6勝1和保持不敗，曼聯28仗累積51分，追至與阿士東維拉同分，並以較佳得失球升上第三位。

連同今仗在內，錫斯高近5戰攻入4球，而且全是致勝或追平的入球——他在3：2勝富咸、1：1迫和韋斯咸、1：0勝愛華頓均為後備出場，今仗是首次獲卡域克安排正選上陣，球隊亦以2：1反勝水晶宮。這4場比賽曼聯都是由他攻入最後的奠勝或扳平入球，這位在阿莫林麾下患得患失的年輕鋒將，在卡域克指導下已完全回復自信。