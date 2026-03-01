利物浦大勝韋斯咸背後　死球教練離任成紅軍重回正軌轉機︱英超

利物浦主帥史諾（Arne Slot）今季領軍表現受盡批評，質疑聲中主場面對韋斯咸，以5：2大勝一場，紅軍對上一次在英超攻入5球，已經是2025年4月以5：1擊敗熱刺贏得聯賽冠軍一仗。

衛冕基本無望，史諾明言「如果今季拿不到歐聯資格，絕對是不能接受」，擊敗韋斯咸後近仗5戰4勝，利物浦似乎終於回復正軌。今仗他們仍不是完全控制戰局，只是靠高效率的死球屢建奇功早早奠定勝局，而紅軍在死球上的發揮，很可能會是他們在今季最大轉捩點。



艾基迪基5分鐘便為利物浦開紀錄。（Getty Images）

利物浦上半場三度把握角球機會 5：2主場大勝韋斯咸

上半場利物浦三度把握角球機會，由艾基迪基、雲迪積克及麥亞里士打的入球，半場3：0領先韋斯咸，最終以5：2大勝而回，賽後史諾坦言感受到晏菲路的不安氣氛，「我能夠感受到球場內的緊張感。」

紅軍早前經歷一段低迷期，近仗在英超5戰4勝，似乎終有起色，死球的攻守兩端成為箇中關鍵，史諾稱：「上半季我們幾乎每逢死球都會失球，現在我們開始在罰球有收穫，事情亦逐漸變得明朗。」

利物浦隊長雲迪積克亦有進帳。（Getty Images）

死球教練12月離任 或成今季轉捩點

利物浦上半季在死球瘋狂失球卻無進帳，2025年底死球教練碧斯（Aaron Briggs）突然離任，職務由其他一隊教練頂上，從此在死球進攻及防守上的發揮回復水準。今仗賽後史諾被問到球隊作出了什麼改變時指出，「事情回復正常」，「我們上半季往往在創造大量機會的情況下未能入球，或許是我們在進攻及防守上改變了一、兩個細節。」史諾續稱，「我們的設定略有不同，但最大因素就是事情回復正常。」

去年12月27日，當利物浦2：1擊敗狼隊，所失的一球成為紅軍今季第12個死球失球，佔總失球46%，為全英超最多；期間紅軍只有3個死球入球，只有榜尾的狼隊更少，單在死球上的得失球為負9球。史諾對狼隊這個失球非常不滿，3日後，利物浦宣布碧斯離任的消息。史諾今季一再談到死球在英超的重要性，「今季英超聯賽死球遠較去年多，以我們在死球上的得失球根本無可能贏冠軍。」

利物浦死球教練碧斯去年12月離任。（路透社）

碧斯離任後利物浦死球進攻大解放 角球兩細節明顯改變

碧斯原為曼城的足球分析師，2024年7月加盟紅軍，他最初的職位是一隊的個人發展教練（individual development coach），直至兩個月後在利物浦登過廣告仍遲遲找不到合適人選，才轉任死球教練。他被形容為一個勤奮的教練，也是上季球隊贏得聯賽冠軍的重要一員，有份幫助史諾適應英格蘭的新環境。上季一切順風順水無人過問，今季球隊在聯賽5連勝後，陷入一段7勝6負的低潮，而死球防守問題更是路人皆見。

碧斯離任時，外界普遍認為他只是個代罪羔羊，不過他離隊後，球隊死球分析師馬漢尼（Lewis Mahoney）在後備席的角色愈見吃重，球隊整體在死球攻守兩端均有明顯改善，利物浦在近14場各項賽事單在死球已攻入12球，只失3球。就算只計英超，也是得9球，失3球，與上半季相比簡直差天共地。

從數據反映，史諾上文提及的「一、兩個細節改變」，很可能是角球的處理方式——碧斯離任後，利物浦的內彎角球由20%增至53%，直接開進小禁區6碼範圍內的比例亦由之前的27%大增至63%。換言之，就是踢得更簡單直接，既然有雲迪積克、干拿迪兩位高大中堅，便好好加以利用，效果顯而易見。再回看史諾今仗賽後反應，碧斯離任的決定實在不會錯在哪裏。

利物浦全取3分後，以28戰48分，追至跟曼聯同分，僅以得失球差排第五位，按照目前情況，來季英超很可能再次獲得歐聯4+1名額，紅軍想保住歐聯席位難度應不大。