韋斯活離任｜貫徹搶口留下十大金句　Westwood Out、球迷唔識波

香港足球代表隊（港足）主教練韋斯活（Ashley Westwood）宣布離任，這位英籍教頭掌帥15個月，任內給人最深印象是對話「搶口」，無論面對球員、球迷、記者都是一貫倔強，說話直白不修飾。若以香港人說法，甚至可謂「冇PR」。不妨趁此機會，回味韋斯活留下的十大金句。



港足上一任教練安達臣在2024年5月底宣布離任，經過3個月招聘程序後，足總在8月宣布英籍教練韋斯活接手執教港隊。港隊在9月初的友賽韋斯活未有即時領軍，僅隨隊觀察。

至10月遠征歐洲友賽有「歐洲魚腩」之稱的列支敦士登以1球落敗，讓對方取得4年來正式賽事第一勝。當時在場的香港球迷已有人感到不滿，當場大叫「Westwood Out!」（韋斯活下台）。

假如有人不認為球隊今場表現得好，我會質疑他們是否識波。 上任領軍首仗不敵列支敦士登之後

當然韋斯活也不甘示弱，在賽後記者會表明不在意球迷想法，更指出若有人不滿港隊表現，對方根本不懂得足球。韋斯活認為港隊該場有更多埋門機會，只是錯失了，亦曾射門中楣，假如運氣好一點可能已贏2：1。

自韋斯活上任領軍首場起，「Westwood Out」就聲音就不斷出現。（袁志浩攝）

Westwood out！ 上任第二仗擊敗柬埔寨之後

4日後，當港足回師主場友賽柬埔寨輕取對手3：0，他賽後按「傳統」拿起大聲公向球迷喊話，劈頭第一句就是先自嘲、高歌「Westwood out!」，之後又用雙手做出「拜拜」動作向球迷致意，獲球迷回應「sorry」，相信是就首仗就對他投下不信任一票而道歉。這一刻，韋斯活和球迷的互動，算是一個短暫的蜜月期。

韋斯活向球迷致意。（袁志浩攝）

今天的表現需要改善，但始終不可能要求每場都踢得完美，看看曼城，3個月前他們像是不會輸波，現在則陷入困境。 東亞錦外圍賽苦戰挫台北之後

兩個月後，即2024年12月，港足出戰東亞錦外圍賽，首仗擊敗蒙古後，要與中華台北爭入決賽，由於賽前得失球差不及對方，故此戰是「許勝不許和」，最終港隊憑徐宏傑87分鐘頭槌入球以2：1險勝。

賽後韋斯活坦言這場比賽十分難應付、對抗性強，失球有點大意。當談到該場表現是否有改善空間，他引用那時候的曼城做例子：「今天的表現需要改善，但始終不可能要求每場都踢得完美，看看曼城，3個月前他們像是不會輸波，現在則陷入困境。」不過他強調當時的港隊已取得了五連勝。

現在沒需要說話，否則我們為何設立賽前記者會？ 今年6月友賽尼泊爾前

今年6月份，港隊點兵集訓備戰亞盃外主場對印度，先約戰尼泊爾作友賽。當時上個球季剛結束，當季華人神射手兼最佳前鋒獎項得主劉智樂落選引起熱議。港足開操當日，數間傳媒到場採訪，但足總職員在現場臨時告知傳媒訓練將閉門訓練，傳媒待至收操後欲訪問韋斯活亦受到拒絕；港隊球員據指亦收到教練團「封口令」。

當我不認同一些意見，我就不會上前去浪費時間，他們的意見對我而言是錯的、站不住腳的（invalid）。如果你是真正的球迷，你會支持球隊與教練，何況我們連續9場不敗，包括7場勝仗，每一項數據都是有進步的，難度要落敗他們才高興？球迷們還想要求什麼？我不能理解。 港足6月友賽僅和尼泊爾賽後

及至賽和尼泊爾，賽後韋斯活的行為和言論，與香港球迷之間的關係都跌至最低點。由於港足只能在主場與世界排名低22位的尼泊爾踢成0：0，加上棄選今季華人神射手劉智樂的風波下，港足連續兩場國際賽無法取得入球，有球迷賽後高呼「Westwood Out」；而同一時間韋斯活不但沒有隨球員到打氣區前致謝，更沒有按慣常做法，由接近打氣區的通道離場，而是在職員安排下由最近通道返回更衣室。

韋斯活曾經拿起大聲公與球迷互動，更一度自嘲「Westwood Out」。（資料圖片）

韋斯活又稱，自己寧願與球員或足總職員溝通，而非沒有足球知識的人：「擁有這些意見的人，間接令我知道你是不懂足球的，所以我不會去聆聽。況且球迷亦不懂欣賞勤力的人，我們花多少個星期、多少個月與家人分隔，就是為了取得成績。」

韋斯活與球迷關係時好時壞。（資料圖片/廖雁雄攝）

你可能會覺得這樣做（噓）很聰明，但無論對象是誰，場上的球員也會聽到，請想想這樣做是否明智。 6月亞盃外主場對印度之前

數日後，港足對印度賽前操練，韋斯活再次回應被球迷噓和高呼下台，「你們想做什麼就做吧」，但之後又指噓聲或會影響球員，因為場上球員聽到觀眾席傳出噓聲，心情可能會受影響。

港足主教練韋斯活。（HKFA）

喜歡我的人自會喜歡，若人們不喜歡我，我不在乎。

結果香港在啟德首戰擊敗印度，球迷亦欣喜若狂，韋斯活賽後表示如釋重負，但不在乎跟球迷的關係：「我在意的是球員，我要給予他們最好的一切、讓他們有機會去表現。喜歡我的人自會喜歡，若人們不喜歡我，我不在乎。我會繼續做我正在做的事，人人都可以有自己的意見，但如果我是球迷，我會更喜歡贏。」

香港隊啟德首戰成功擊敗印度，掀起港足熱潮。（資料圖片）

我對數字很敏感，記性一向很好，尤其是對我重要的事，這些數據會令我自豪。 7月出戰東亞錦前接受《01體育》專訪

戰勝印度之後，港足全力備戰參加7月份的東亞錦標賽，在賽前韋斯活接受《01體育》進行了一次深度訪談，為自己的帶隊哲學，以及與球迷之間的關係解話。

有些人說我面無表情，但你認識我的話會改觀。 7月出戰東亞錦前接受《01體育》專訪

在訪問中，韋斯活表示其實不是要貶低球迷不懂足球，但他知道難以討好眾人，而他在意的只是球員和成績，並專注結果。他對自己帶隊大半年來的數據如數家珍，包括「連續Ｎ場不敗、N場零失球」是他在記者會上的「口頭禪」；也會記得港隊在自己上任前後的世界排名變動。

同一個姿勢與背景，韋斯活笑與不笑，已經給人另一種感覺：

我因此被解僱的話也不算什麼，我曾經被炒，我也肯定會再被炒，所以球迷的不滿無法影響我 7月出戰東亞錦前接受《01體育》專訪

韋斯活亦坦言，球迷和自己其實都沒有對錯：「所以這沒對錯之分，人們可以做他們想做的事，盡量嘗試（理性）吧。我也並非百分百識波，有需要學習的地方。」

