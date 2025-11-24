港足主帥韋斯活離任　上任15月領軍20場取10勝　緣盡亞洲盃惹眾怒

香港足球代表隊（港足）本周二（18日）亞洲盃外圍賽主場1：2不敵新加坡，緣盡2027年沙特阿拉伯決賽周，教練韋斯活（Ashley Westwood）的臨場調度備受質疑，除了球迷口誅筆伐，連文體旅局局長羅淑佩亦公開表態質疑。

香港足總於今日公布韋斯活正式離開港足主教練崗位。



上周五（21日）《南華早報》引述消息報道，韋斯活將離任港隊主帥一職，料最快當日下午會公布，但未確定韋斯活是自行辭職或被足總解僱。最終未有消息公布，據知是雙方未就賠償問題達成協議。

足總表示，已與主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，結束合作關係，並妥善處理後續安排。足總對韋斯活的付出表示感謝，並祝願他未來一切順利。本會將公開招聘新任主教練，並盡快落實及公佈代理主教練安排，確保港隊持續發展。

雖然港隊未能晉級決賽周，但中國香港足球總會主席霍啟山表示，董事局及管理層一致決定向有份參與港隊對新加坡賽事的球員及團隊發放港幣100萬元獎金，以表彰他們在這場比賽中的努力與拚搏，並激勵球隊迎接未來挑戰。

香港對印度｜韋斯活賽後的「開罐」動作。（資料圖片/袁志浩攝）

韋斯活任內港足曾締七連勝 連續10場保不敗

現年49歲的韋斯活來自英格蘭，去年8月開始執掌港隊，期間領軍20場，戰績為10勝4和6負。球員時代為曼聯青訓，曾在英超上陣，2013年開始教練生涯，曾在印度超級聯賽兩度贏得聯賽冠軍，2023年起任阿富汗主教練，至去年接替離職的挪威籍前教練安達臣執教香港隊。一度在去年10月起至今年3月，領港足締造七連勝及10場不敗成績。