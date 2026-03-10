女子亞洲盃｜中國2：1反勝朝鮮獲小組第一　重播推翻越位判定致勝

中國女足周二（9日）晚在悉尼舉行的2026女子亞洲盃中，以2：1擊敗朝鮮女足，在分組賽中取得三連勝，以小組頭名晉級八強。



當晚雖下着雨，但絲毫未影響雙方的激烈拼搶。第32分鐘，朝鮮隊韓金紅右路低平球傳中，金景英包抄推射破門，中國隊0：1落後。

然而，僅兩分鐘後「鏗鏘玫瑰」便作出回應。第34分鐘，王霜開出角球，邵子欽背身做球，陳巧珠迎球勁射，將比分扳平。

上半場補時階段，中國開出前場任意球，張程雪橫傳門前，王霜推射破門。邊裁起初舉旗示意越位，但裁判經過VAR回看後確認進球有效，中國以2：1反超比分，並將這一優勢保持到終場，最終贏下比賽。

VAR劃線圖，「毫米級」之差判定中國隊進球有效。（直播截圖）

朝鮮是B組世界排名最高的球隊。中國與朝鮮最近一次交手是在巴黎奧運會女足亞洲區外圍賽，當時中國隊以1：2落敗。

這是一個愉快的夜晚，也是歷史性的一夜。

中國女足主教練米列錫（Ante Milicic）在賽後新聞發布會上表示，他為球員們的表現感到驕傲和高興。他同時指出，球隊接下來將繼續專注備戰，做好「該做的事情」，全力打好每一場比賽。

中國女足主帥米列錫（Getty images）

王霜在賽後混採區接受記者採訪時表示，本場比賽隊員們在精神層面付出了100%的努力，做到了「每球必拼、每球必搶」。

我覺得這場球我們是在精神上戰勝了對手，但是在場上一些球的處理以及自信心方面，還需要去提高。 王霜

王霜說，希望年輕球員能夠通過這場勝利能重拾自信。「不管遇到什麼樣的對手，她們都應該堅信自己有能力、有實力站在場上跟對手去較量、去拼搏。希望我們在接下來的比賽中更加自信、更加勇敢。」

根據賽制，中國將於周六（14日）在珀斯進行的8強賽惡鬥C組第二名；獲得小組第二的朝鮮將遇上A組第二的東道主澳洲。

2026年女子亞洲盃於3月1日至21日在澳洲悉尼、珀斯和黃金海岸舉行。12支參賽球隊被分為三個小組，中國隊與孟加拉、烏茲別克和朝鮮同處B組。根據賽制，每組前兩名以及兩個成績最好的小組第三名晉級八強，四強球隊將直接晉級2027年巴西女子世界盃決賽周。

