女子亞洲盃｜中國首戰2：0勝孟加拉　王霜：我們僅發揮出六成功力

中國女足周二（3日）晚上在悉尼以2：0戰勝孟加拉女足，在2026年女子亞洲盃小組賽中取得「開門紅」。



比賽甫開始，中國隊便展現出強烈的進攻慾望，但在孟加拉高強度逼搶下，多次進攻未能轉化為進球。第24分鐘，王霜頭球破門，但經主裁判觀看VAR回放確認，金坤在進攻發起階段越位在先，進球無效。

第44分鐘，王霜接張程雪傳球后轟出一腳世界波，為中國隊打破僵局。僅兩分鐘後，張睿在補時階段低射破門，中國隊以2：0領先結束上半場。易邊再戰，雙方互有攻守，但均未能改寫比分。

中國女足主教練米列錫（Ante Milicic）賽後記者會表示，本場陣容中多名球員國際比賽經驗相對不足，有幾位更是首次代表國家隊出戰，難免有些緊張。「接下來我們會繼續努力前進，全隊都清楚，我們完全可以做得更好。」

一同出席發布會的張睿坦言，首場比賽隊員在心態上「有些急躁」，接下來將積極調整身心狀態，力爭在下一場比賽中發揮出訓練水平。

王霜賽後在混採區表示，她認為球隊本場表現僅發揮出「六成功力」：

我們太想展現攻勢足球，反而在場上很多機會沒能把握住。 王霜

她還表示，作為老隊員，應帶動年輕隊員更加沉着冷靜應對比賽。通過總結，相信球隊「會一場比一場好」。

老將王霜仍是中國隊定海神針。（Getty images）

孟加拉是首次晉級女足亞洲盃決賽周，現世界排名為第112位。該隊主教練巴特勒（Peter Butler）賽後肯定了球隊面對強隊時的拼搏表現，並向中國隊表示祝賀。

本屆女子亞洲盃於3月1日至21日在澳洲悉尼、珀斯和黃金海岸舉行。12支參賽球隊被分為三個小組，中國與孟加拉、烏茲別克、朝鮮同在B組。中國隊將於周五（6日）遇上烏茲別克。

