伊朗女足繼續出戰亞洲盃　全體肅立但拒唱國歌　兩屆均成國家英雄

隨美國、以色列與伊朗開戰，伊朗足總會長泰治（Mehdi Taj）日前宣稱，男子足球國家隊「不太可能」（unlikely）參與2026世界盃，不過3月1日在澳洲掀開戰幔的女子足球亞洲盃，伊朗女子隊仍繼續應戰，贏盡外界掌聲，一班球員在賽前奏國歌時全程肅立但無人跟隨而唱，亦成為網上熱話。

由4年前首度在亞洲盃亮相國際足球舞台，到今次在本國戰火中仍在澳洲綠茵場奮勇作戰，伊朗女足一再成為國家勇敢的象徵。



女子亞洲盃︱伊朗女足在唱國歌環節全程肅立。（Getty Images）

伊朗女足祖國戰火中出戰亞洲盃 拒唱國歌成熱話

4年一度的女子足球亞洲盃，今屆由澳洲主辦，共有12支球隊參賽，主隊澳洲以外，還有中國、日本、韓國、朝鮮、印度、孟加拉、中華台北、菲律賓、越南、烏茲別克及伊朗。12隊分成3個小組作賽，伊朗被編入A組，與澳洲、韓國及菲律賓同組。

伊朗女足3月2日首場分組賽對韓國，一班女將奏國歌時全程肅立，沒有任何一人跟隨而唱，而所有球員以及主教練查法利（Marziyeh Jafari）均拒絕評論當地最高精神領袖哈梅內伊遭美國及以色列聯軍殺死一事。

主隊澳洲中場大讚伊朗女足勇氣可嘉

伊朗女將拒唱國歌的行動，成為網上熱話，跟伊朗同組的主隊澳洲中場沙耶（Amy Sayer），在賽前記者會上盛讚對手的勇氣，「我們的心與她們和她們的家人同在，這是個困難的處境，她們能夠來到這裏表現自己，真是很勇敢。就算在這樣的政治環境，以及她們可能要經歷的種種掙扎，依然能夠交出一場很強大的表現。」

伊朗首仗以0：3不敵韓國，明晚會硬撼實力同樣強大的澳洲，沙耶承諾，「我們能夠做的就是給予她們一場最好的比賽，在球場上以示對她們的尊敬。希望（伊朗）情況會有所改善，她們能夠繼續安全留在澳洲作賽。」

女子亞洲盃︱伊朗女足主教練查法利（左）指她們跟在伊朗的家人失去聯繫。（路透社）

伊朗女足主帥查法利：我們跟家人完全失去聯繫

伊朗女足將帥對哈梅內伊之死封口不談，然而主教練查法利（Marziyeh Jafari）表示，「我們當然非常關注家人、摯愛以及我們國家內的所有人，目前我們完全跟他們失去聯絡。」她續稱，「我們來到這裏保持專業地踢足球，我們會盡最大努力集中精神踢好前面的比賽。」

伊朗女足在美以空襲伊朗前數天已抵達澳洲，出戰今屆女子足球亞洲盃。2月28日哈梅內伊為首的多個伊朗政府高官被殺，3月2日伊朗女足仍按照原定賽程，在分組賽首戰出戰對韓國，並以0：3敗陣。

女子亞洲盃︱伊朗女足前鋒迪達（Sara Didar）在記者會後眼紅紅離場。（路透社）

伊朗女足前鋒迪達：我希望我的國家能堅強地生存

21歲的前鋒迪達（Sara Didar）在對澳洲的賽前記者會上通過即場傳譯員稱，「明顯地，我們全部都很擔心，為伊朗所發生的事情而傷感。不過我真的希望我的國家一切安好，未來會有好消息。我希望我的國家能堅強地生存。」當傳譯員為她繙譯這句話的時候，迪達雙眼已盈滿淚水。

女子亞洲盃︱伊朗女足前鋒迪達（Sara Didar）比賽英姿。（路透社）

女足自伊朗革命後被廢逾四份一世紀 上屆首戰亞洲盃成國家英雄

伊朗女足早在1971年已曾跟意大利踢首場國際賽，可是女子足球隊自1979年伊朗革命後被廢，直至2005年才重新組建，同年9月與敘利亞合演首場國際足協（FIFA）認可的國際賽。就算缺乏資源和經費，她們仍能夠在外圍賽中突圍出戰2022年女子亞洲盃，是伊朗女足史上首度亮相國際大型賽事決賽周。因此就算最終在分組賽大敗予中國和中華台北，未能晉級8強，對這個女權受到嚴重打壓的國度，能出戰亞洲盃已是重大勝利，亦令伊朗女足一眾成員榮膺國家英雄。

想不到4年過去，她們今屆再度亮相亞洲盃決賽周，國家卻陷入戰火。不過她們堅持作戰下去，所展示的勇氣再次為世人所尊敬。伊朗是今屆女子亞洲盃唯一入圍決賽周的中東球隊，A組另一場已進行的賽事，主隊澳洲在揭幕戰1：0小勝菲律賓。B組方面，中國及朝鮮均旗開得勝，朝鮮3：0挫烏茲別克，中國2：0擊敗孟加拉。日本今日在C組首戰亦以2：0擊敗中華台北，今晚還有印度對越南。